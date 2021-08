Xbox: tema dinamico gratis disponibile, ecco come scaricarlo

In occasione dei recenti annunci di Halo Infinite durante l’evento Microsoft e l’Opening Night Live del Gamescom 2021, Microsoft ha deciso di regalare ai suoi utenti un nuovo tema dinamico gratis dedicato proprio all’escusiva Xbox di prossima uscita l’8 dicembre 2021.

Xbox Series X/S Users – We have a new Dynamic background going live shortly, it is a certain game that is releasing later this year on 12/8. It will be seen after a reboot and once the hamsters have spun the wheel really fast to prop the content! — Brad Rossetti (@WorkWombatman) August 26, 2021

Con il lancio imminente di Halo Infinite tra qualche mese, disponibile già dal lancio anche su Xbox Game Pass (trovate l’intero catalogo aggiornato in questo articolo), gli utenti di Xbox Series X e Series S possono ammazzare l’attesa installando il nuovo tema dinamico ispirato al videogioco in maniera totalmente gratuita. A confermare l’arrivo del tema è stato Brad Rossetti, personalità a capo di Xbox Insider, con un messaggio velato sui social (Tweet visibile in alto a questo paragrafo).

Il nuovo tema gratuito di Halo Infinite dovrebbe essere già disponibile sulle console next-gen di Microsoft. Se non riuscite a vederlo tra i temi disponibile nella vostra console, è sufficiente riavviare la propria Series X o Series S e incrociare le dita, dato che sta venendo pian piano diffuso in tutto il mondo. Il tema gratis mostra proprio l’immagine di Halo Infinite visibile nella cover del gioco, animata in maniera del tutto simile al video pubblicato su Twitter da Halo lo scorso 26 agosto, visibile qui in basso.

Prepare for the journey to Zeta #Halo. Catch up on all the latest from Gamescom, and mark your calendars for launch day.

🗓 December 8, 2021

📝 https://t.co/HRmbA6gzrv pic.twitter.com/vNEWGooRb9 — Halo (@Halo) August 26, 2021

Potete applicare il tema di Halo Infinite accedendo alle impostazioni della console e selezionando l’opzione personalizzazione e sfondo. Qui basta trovare la voce sfondi dinamici dove, scorrendo fino in fondo alla lista, potrete trovare il tema chiamato proprio Halo Infinite. Rispetto ad altri temi dinamici non sembra avere molto movimento, ma per i fan della saga può risultare comunque un contenuto gratis apprezzabile. Mentre aspettiamo con calma l’uscita del gioco, vi ricordiamo che il multiplayer di Halo Infinite sarà free-to-play, e che solo la campagna single player avrà un suo costo a seconda della versione di gioco.