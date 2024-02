FOLLIA AMAZON: friggitrice ad aria con 12 modalità di cottura a MENO DI 50€!

State pensando di acquistare una friggitrice ad aria per iniziare a cucinare piatti succulenti con pochissimi grassi, ma non volete spendere gli oltre 100€ richiesti per la maggior parte dei modelli sul mercato? In tal caso non potete assolutamente perdervi l'ottima offerta di Amazon sulla Cecofry Fantastik Window 6500 di Cecotec: questa friggitrice, dotata di 12 modalità di cottura, una finestra trasparente da 6,5 L e di tecnologia PerfectCook per risultati salutari e gustosi, è ora disponibile a soli 46,90€ invece di 79,90€, vantando uno sconto eccezionale del 41%!

Friggitrice ad aria Cecotec, chi dovrebbe acquistarla?

Questa friggitrice ad aria, dotata di un cestello da 6,5 litri e potenza di 1700 W, è perfetta per le famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con gli amici, permettendo di preparare grandi quantità di cibo con un consumo minimo di olio. La tecnologia PerfectCook e i 12 programmi preimpostati vi garantiranno risultati eccezionali in tutte le vostre ricette preferite, dal pollo fritto alle verdure croccanti, il tutto con un controllo intuitivo grazie al suo pannello touch. Inoltre, il design con finestra permette di monitorare la cottura senza interromperla, aggiungendo un tocco di praticità e modernità.

La temperatura è regolabile da 80°C a 200°C e il timer può essere impostato fino a 60 minuti, cosicché non vi dimenticherete mai dei vostri piatti in cottura. Inoltre, questo modello è anche l'ideale per chef casalinghi alla ricerca di comodità e versatilità grazie agli accessori in silicone inclusi che aprono le porte a un mondo di ricette diverse. Se, dunque, state cercando di migliorare la vostra alimentazione senza compromettere il sapore e desiderate un elettrodomestico capace di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, questo modello soddisferà senza dubbio le vostre esigenze.

Grazie alla sua capiente area di cottura, alla tecnologia PerfectCook e alle numerose modalità di cottura, questa friggitrice ad aria rende la preparazione dei pasti un'esperienza semplice ma soddisfacente, mentre il design moderno e la finestra per il monitoraggio aggiungono un ulteriore livello di comodità. Non possiamo, dunque, non consigliarvela, soprattutto a questo prezzo!

Vedi offerta su Amazon