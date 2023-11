Doppio sconto sulla friggitrice ad aria Philips Airfryer 5000 XL

Se siete appassionati della cucina salutare e cercate di rendere i vostri pasti più leggeri senza rinunciare al sapore, questa offerta che si è presentata su Amazon a pochi giorni dall'inizio del Black Friday è imperdibile. Parliamo infatti di una friggitrice ad aria, ma non di una qualsiasi, bensì della Philips Airfryer 5000 XL, acquistabile a soli 139,99€ grazie a un doppio sconto.

Per doppio sconto si intende che, oltre al tradizionale ribasso di prezzo, Amazon ha applicato un coupon su questa friggitrice ad aria. Per usufruirne, basterà selezionare il coupon per renderlo visibile nel carrello. Si tratta di un'occasione unica per risparmiare su questa friggitrice smart, il cui prezzo è stato drasticamente ridotto da 229,99€.

Philips Airfryer 5000 XL, chi dovrebbe acquistarla?

La Philips Airfryer 5000 XL, di cui noi abbiamo avuto l'occasione di provare il modello XXL con cestello da 7.3 litri anziché 6.2, si rivelerà un acquisto azzeccato per chi desidera avvicinarsi a un approccio più salutare alla cucina senza rinunciare al delizioso sapore dei cibi fritti. Come le migliori soluzioni sul mercato, questo modello vi consentirà di preparare i cibi senza l'obbligo di aggiungere olio, salvo quantità minime in alcuni casi. La cottura avverrà infatti attraverso l'innovativa tecnologia ad aria calda.

Dovrebbero acquistarla proprio coloro che ci tengono alla consistenza croccante all'esterno dei cibi, simile a quella ottenuta con la frittura tradizionale. Tuttavia, ciò che la rende davvero unica sono le sue funzioni intelligenti, ideali per coloro che desiderano un controllo remoto. Attraverso lo smartphone, sarà possibile monitorare lo stato della friggitrice, verificare il tempo rimanente allo spegnimento e ottenere informazioni senza dover spostarsi fisicamente, utile se la friggitrice si trova in un'altra stanza. Inoltre, l'app per smartphone offrirà una vasta gamma di ricette, garantendo un'esperienza culinaria sempre varia senza dover consultare i classici libretti inclusi in confezione.

Va sottolineato che le offerte attuali su Amazon rendono l'acquisto di questa friggitrice smart molto conveniente. Solitamente il prezzo oscilla tra i 170,00€ e i 210,00€, ma approfittando del doppio sconto è possibile acquistarla a condizioni ancora più vantaggiose. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità, in quanto le offerte così convenienti sono rare e potrebbero non ripresentarsi per diverso tempo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

