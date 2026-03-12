La 29ª giornata di Serie A propone una sfida interessante allo stadio Stadio Diego Armando Maradona, dove il 14 marzo alle 17:30 si affronteranno Napoli e Lecce. Un match che promette spettacolo e che sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. La gara potrà essere seguita comodamente su smart TV, computer, tablet e smartphone, ma anche da chi si trova all’estero, utilizzando i servizi di streaming disponibili per non perdere neanche un minuto dell’incontro.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Napoli vs Lecce in TV e streaming

La partita Napoli vs Lecce è prevista per le 17:30 del 14 marzo e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Il Napoli arriva a questa sfida con numeri decisamente favorevoli nei precedenti recenti contro il Lecce. I partenopei hanno infatti vinto cinque delle ultime sei partite disputate contro i salentini in Serie A, con un solo pareggio a interrompere la serie positiva. Inoltre, gli azzurri hanno conquistato tutte le ultime tre sfide contro i giallorossi e potrebbero centrare il quarto successo consecutivo contro il Lecce nel massimo campionato italiano, un traguardo che non è mai stato raggiunto prima nella storia di questo confronto.

Un altro dato significativo riguarda la solidità difensiva del Napoli nei confronti diretti: la squadra campana ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide di campionato contro il Lecce. Si tratta già della striscia aperta più lunga di clean sheet consecutivi dei partenopei contro squadre attualmente militanti in Serie A, un segnale della grande efficacia mostrata negli ultimi anni quando si tratta di affrontare la formazione pugliese.

Nonostante i precedenti favorevoli agli azzurri, le ultime sfide disputate a Napoli raccontano di un confronto più equilibrato. Nelle quattro gare più recenti giocate al Maradona tra Napoli e Lecce in Serie A si registrano infatti una vittoria per parte e due pareggi. Un bilancio che evidenzia come i salentini siano spesso riusciti a mettere in difficoltà i padroni di casa, dopo che nelle quattro partite precedenti a queste il Napoli aveva invece raccolto tre successi e un pareggio. Proprio questo equilibrio rende la sfida del 14 marzo ancora più interessante da seguire.

Probabili formazioni Napoli vs Lecce

NAPOLI (3-4-2-1) : Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.