Offerta anticipata Prime Day: 2 Echo Pop al prezzo di uno con questo codice!

È incredibile ciò che sta accadendo su Amazon in queste ore. Numerosi dispositivi Echo non sono solo in sconto, ma vengono anche offerti con una promozione 2x1, che vi permette di prenderne due al prezzo di uno. Anche il piccolo Echo Pop è incluso in questa offerta, utilizzando il coupon "ECHOPOP". Al momento della nostra scrittura, è essenziale utilizzare questo coupon e non quello indicato da Amazon, che è invece destinato all'Echo Show a causa di un errore. In sintesi, per soli 37,98€ otterrete due Echo Pop. L'offerta è riservata agli abbonati Prime ed è valida fino al 15 luglio alle ore 9:00.

NB: ricordarvi di applicare il coupon "ECHOPOP" per attivare la promozione.

Echo Pop, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto di Echo Pop è consigliato a chiunque voglia rendere la propria casa più connessa e interattiva, ideale soprattutto per chi dispone di spazi limitati o desidera un dispositivo facilmente integrabile in varie stanze della casa senza sacrificare la qualità del suono. Grazie alle sue dimensioni compatte, Echo Pop si adatta infatti a qualsiasi ambiente, dalla cucina alla camera da letto, offrendo al contempo un audio potente e chiaro.

Chi ama ascoltare musica, audiolibri o podcast tramite i propri servizi di streaming prediletti, come Amazon Music, Spotify o Deezer, troverà in Echo Pop un alleato prezioso, capace di gestire la riproduzione sonora con semplici comandi vocali grazie all'integrazione di Alexa.

Oltre all'intrattenimento, Echo Pop soddisfa anche le esigenze di chi cerca un assistente domestico intelligente per semplificare le attività quotidiane. Impostare timer, controllare il meteo, leggere le notizie, controllare dispositivi compatibili come prese e luci o chiedere ad Alexa di effettuare una chiamata sono solo alcune delle funzionalità che rendono Echo Pop un dispositivo versatile. Progettato anche con un occhio di riguardo alla privacy e alla sostenibilità, offre funzioni dedicate alla protezione dei dati personali e materiali eco-sostenibili, con il tessuto derivato da filati riciclati al 100% e con una confezione a basso impatto ambientale.

