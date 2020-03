Festa del Papà 2020, le migliori idee regalo

La Festa del Papà arriva il 19 marzo ed è dunque tempo di pensare a qualche idea regalo. Cosa? Non ci avete ancora pensato? Nessun problema: in questa top abbiamo raccolto 10 simpatiche idee accessibili a tutti e poco impegnative, che siamo sicuri potranno dare più di qualche spunto a chi ha pensato in ritardo cosa regalare al proprio babbo.

Cura della persona, piccoli accessori tecnologi, gadget decorativi e, perché no, alcuni pensieri per chi ama curare la propria cantinetta o avere una barba impeccabile. Come altre occasioni già passate, per esempio la Festa della Donna o San Valentino, anche questa volta vi daremo una mano per soddisfare il vostro uomo perfetto.

Abbiamo selezionato tutti i prodotti su Amazon, in quanto non solo offre un’ampia gamma di prodotti nonché una pagina dedicata alla Festa del Papà, ma anche perché è uno dei pochi store in cui le consegne per i gadget selezionati avverranno nella maggior parte d’Italia prima del 19 marzo. Se non lo avete ancora fatto, attivate la prova gratuita ad Amazon Prime, in modo da evitare di pagare la consegna per ordini con un importo inferiore a 29,99 euro.

Idee regalo per la Festa del Papà

Un regalo forse non comune, ma pensato per tutti gli uomini che amano prendersi cura della propria auto, mantenendone lo splendore originale di quando è stata acquistata. Il kit è composto da ben sei flaconi con detergente per i cerchioni, detergente per la carrozzeria, detergente per cristalli, smacchiatore per i milioni di insetti che hanno firmato il paraurti, detergente per auto e infine da un lucidante per la carrozzeria, in modo da rendere tutti i pannelli così brillanti da potercisi specchiare. Tutti gli articoli sono pronti all’uso e dotati di pratici dosatori.

In un periodo in cui molti di noi si trovano ad adottare il lavoro da casa, non c’è nulla di meglio che lavorare comodamente distesi in poltrona, sul divano o sul letto. Certo, poggiare il portatile sulle proprie gambe o usare il mouse può essere scomodo e allora perché non optare per un pratico supporto che oltre ad affievolire il peso dei dispositivi sia anche bello ed ecologico? Questo supporto in bambù ha due pratici supporti laterali e una base regolabile in inclinazione in modo da poter usare il notebook nel migliore dei modi. Sulla destra una piccola porzione libera permette anche di posizionare un tappetino in modo da usare il mouse, anche se vi consigliamo di valutare una trackball come la Logitech MX Ergo per queste condizioni.

Il portafoglio è un accessorio molto importante per gli uomini e neanche così semplice da scegliere. Questo di Tommy Hilfiger è realizzato in pelle e cuoio ed è sufficientemente spazioso da ospitare al suo interno anche banconote da 100 euro comodamente. Poi si sa, nel portafoglio ci finiscono biglietti da visita, appunti, monete, carte di credito, liste della spesa e tutto ciò che può essere ripiegato almeno quattro volte e che prima o poi può essere importante. Tornano dunque comodi gli inserti pensati per l’inserimento di carte fedeltà o prepagate, così come la pratica tasca dedicata alle monete.

Ceppo di coltelli | 30,29 euro

Amanti della griglia, della cucina, riunitevi! Alzi la mano chi tra voi non ha mai desiderato un bel ceppo di coltelli con tutto il necessario per poter tritare, sfilettare, tagliare, pulire, affinare qualsiasi cibo finisse sul vostro tagliere. Che si tratti di pesce, carne o verdure, questo ceppo in legno dotato di piedini antiscivolo è composto da 11 coltelli di diverse dimensioni, un affilacoltelli e un paio di forbici. Ci sono sei coltelli da bistecca, uno da chef da 20 centimetri, uno spelucchino, un coltello multiuso, un coltello affettatore da 20 centimetri e infine un coltello per il pane, tutti dotati di manici ergonomici e molto pratici da usare.

Se il supporto per PC in bambù non vi convince e preferite una situazione un po’ più composta o comunque lavorare su una scrivania con tutto lo spazio necessario a vostra disposizione, una sedia da ufficio è la soluzione migliore. Se sapete che il papà migliore del mondo ha bisogno dei suoi spazi per lavorare, allora quest’alternativa di Songmics fa al caso vostro. È infatti dotata di braccioli regolabili in altezza, ruote per spostarsi e un rivestimento in similpelle che dona tanto comfort e morbidezza anche per le sessioni di lavoro prolungate.

Semplici quanto efficaci. Quante volte sarà successo di trovarsi tra amici con una buona bottiglia di liquore d’annata da gustare rigorosamente ghiacciato? La cantinetta è completamente in ordine, il liquore è li che implora lo stappo ma poi, una volta aperto il congelatore, ci si scontra con l’amara verità: non c’è il ghiaccio. Possiamo fare in modo che non succeda mai più con questo bellissimo ed elegante set di cubetti in pietra pensati appositamente per essere lasciati in congelatore ed essere usati al posto del ghiaccio, in modo da averli non solo sempre disponibili ma anche per evitare di allungare un liquore pregiato con l’acqua che deriva dallo scioglimento del ghiaccio. Possono essere lavati e riutilizzati all’infinito, ricordatevi solo di lasciarli nel congelatore!

Chi ha la barba di tre giorni o incolta, il pizzetto, i baffi: qualsiasi sia il tuo stile, sai bene che per mantenere la chioma lucente e in salute, la barba deve essere curata. Sul mercato esistono diversi set per la cura della barba, più o meno completi. Quello che abbiamo selezionato è tra i più acquistati su Amazon: con un costo inferiore a 20 euro, è dotato di pettine in bambù, spazzola, regolatore, forbice per rifinire, shampoo da barba, olio e balsamo, per potersi così prendere cura della barba, mantenendola folta e splendente.

Sappiamo benissimo che papà è goloso, un po’ come lo siamo noi, e allora quale miglior modo di approfittare di questa festività per condividere un momento e, perché no, anche il regalo? I sigari di cioccolato Venchi sono un’idea molto simpatica per gustare sapori particolari, avendo tra le mani un vero e proprio sigaro. Nella confezione selezionata sono presenti i gusti sigaro aromatico, al tartufo e all’arancia, per sapori concentrati ed esplosivi come si addicono a un uomo che dietro alla sua maestosità e forza nasconde tutta la dolcezza che un padre può dedicare al proprio figlio.

Alziamo un po’ il budget e passiamo a un regalo tecnologico di altissima qualità. Bose Home Speaker 500 non è infatti solamente un sistema acustico, ma anche uno smart speaker e un HUB di controllo domotico grazie all’assistente vocale integrato Alexa, lo stesso che ritroviamo anche su Amazon Echo Dot. Dotato di connessione Wi-Fi, sarà possibile accedere con il comando della propria voce alle Playlist e alle stazioni radio preferite, oppure grazie ai pulsanti nella parte superiore. A ciò si aggiunge un audio profondo e ricco che riuscirà a scaldare le vostre giornate con tanta buona musica.

Arriviamo poi a uno dei rasoi più apprezzati, un vero top di gamma per la rasatura di tutti i giorni, per tutti quei papà che necessitano di avere un viso impeccabile e curato in ogni situazione. Il Braun Series 9 dotato di dock autopulente è la soluzione ideale, grazie a cinque elementi di rasatura in grado di sollevare e tagliare i peli in maniera efficace già alla prima passata. Rispetto al modello precedente offre una batteria più potente del 20% con un’autonomia di quasi un mese con un uso regolare. Può essere usato anche con schiuma, gel o sotto la doccia grazie alla completa impermeabilità.