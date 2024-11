Mai più problemi di Wi-Fi: la soluzione definitiva è in SCONTO per il Black Friday!

Se siete alla ricerca di un router di fascia alta che possa rivoluzionare la vostra connettività domestica, dovreste prestare attenzione a questa offerta su Amazon. Il FRITZ!Box 7590 AX Exclusive Edition è ora disponibile al prezzo di 209,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo di listino di 269,00€. Un'occasione imperdibile per dotarsi di uno dei router più completi e performanti sul mercato.

Router Wi-Fi 6 FRITZ!Box 7590 AX, chi dovrebbe acquistarlo?

Il dispositivo rappresenta la scelta ideale per utenti esigenti che necessitano di una connessione affidabile e veloce in ogni angolo della casa. Con velocità fino a 2.400 Mbit/s sulla banda 5 GHz e 1.200 Mbit/s su quella 2.4 GHz, questo router soddisfa le esigenze di streaming 4K, gaming online e smart working simultaneo di più utenti.

Le caratteristiche tecniche di questo router sono davvero impressionanti. La tecnologia Mesh Wi-Fi integrata permette di espandere la copertura in modo intelligente, mentre la base DECT consente di gestire fino a sei telefoni cordless. La presenza di una porta USB per il collegamento di dispositivi di storage esterni trasforma il router in un vero e proprio centro multimediale domestico.

La configurazione risulta sorprendentemente intuitiva grazie all'interfaccia FRITZ!OS, costantemente aggiornata per garantire massima sicurezza e nuove funzionalità. Il sistema include anche un firewall avanzato e la possibilità di creare reti guest separate, ideali per ospiti o dispositivi IoT.

Al prezzo di 209,99€, il FRITZ!Box 7590 AX Exclusive Edition rappresenta un investimento significativo per chi desidera una soluzione di rete domestica all'avanguardia. La combinazione di Wi-Fi 6, funzionalità avanzate e l'inclusione di una chiavetta USB SanDisk rendono questo router un'opzione completa per modernizzare la propria infrastruttura di rete casalinga.

