Questo robot aspirapolvere, ora a 239€, fa molto più di quanto immagini

Il NARWAL Freo X Plus è un robot aspirapolvere che offre una pulizia completa, grazie a una combinazione di tecnologie all’avanguardia. Ora disponibile al prezzo scontato di 239€, con un risparmio di 60€, questo modello rappresenta un'opportunità per chi desidera un ambiente impeccabile con il minimo intervento. Tra le sue caratteristiche più innovative, spicca la capacità di svuotarsi automaticamente, consentendo fino a sette settimane di conservazione della polvere senza necessità di manutenzione. La tecnologia di compressione della polvere riduce gli ingombri e previene cattivi odori, garantendo un'esperienza completamente a mani libere.

NARWAL Freo X Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il NARWAL Freo X Plus è ideale per chi cerca una soluzione completa e autonoma per la pulizia dei pavimenti. Grazie alla sua potente aspirazione di 7800 Pa e alla capacità di lavare i pavimenti, è perfetto per le famiglie impegnate che desiderano mantenere la casa pulita con il minimo sforzo. Inoltre, la sua tecnologia di navigazione LiDAR e la capacità di evitare ostacoli lo rendono adatto anche per chi possiede animali domestici o ha una casa con molti mobili, poiché riesce a navigare con facilità tra gli spazi.

Questo robot è inoltre raccomandato anche per chi è alla ricerca di un elettrodomestico che richieda poca manutenzione. La caratteristica di trattamento autonomo della polvere permette al NARWAL Freo X Plus di svuotare il contenitore della polvere senza intervento diretto, riducendo la frequenza con cui gli utenti devono intervenire.

Con la sua offerta attuale di 239€, rispetto al prezzo originale di 299€, rappresenta una scelta eccellente per chi vuole investire in un aiuto domestico di alta tecnologia e grande affidabilità per mantenere la propria casa impeccabile.

Vedi offerta su Amazon