Siamo nel periodo più intenso e avvincente della stagione NBA, e ogni partita diventa un momento da vivere in prima persona. Non c’è mai stato momento migliore per tuffarsi nell’azione e non perdere nemmeno un canestro, una stoppata o un’azione spettacolare. Con NBA League Pass avete la possibilità di seguire tutto il resto della stagione e, grazie a un’offerta speciale, potete farlo approfittando di uno sconto del 40%. Questa è l’occasione ideale per assicurarvi l’accesso a tutte le partite e vivere l’emozione del basket senza compromessi.

Vedi offerta su NBA

Con League Pass, la vostra esperienza NBA diventa completamente flessibile. Potete guardare le partite in diretta, per non perdere nemmeno un momento cruciale, oppure scegliere la modalità on-demand, rivedendo le azioni più emozionanti ogni volta che lo desiderate. Tutto questo è possibile su un dispositivo, così da poter seguire la vostra squadra del cuore comodamente a casa o in qualsiasi altro luogo. Non dovrete più preoccuparvi degli orari o degli impegni: l’NBA si adatta ai vostri tempi e al vostro stile di vita.

Se volete condividere l’emozione delle partite con amici o familiari, League Pass Premium è la soluzione perfetta. Con questa opzione, potete guardare le partite su un massimo di tre dispositivi simultaneamente, così ognuno può seguire il match ovunque si trovi. Che siate in salotto, in viaggio o a casa di amici, l’NBA vi accompagna senza limiti, garantendovi un’esperienza più sociale e coinvolgente. Non c’è modo migliore per vivere la stagione con chi condivide la vostra passione per il basket.

E non finisce qui: sia con League Pass che con League Pass Premium, avete la possibilità di scaricare le partite e guardarle offline. Che siate in aereo, in treno o in qualsiasi luogo senza connessione internet, potrete continuare a seguire le vostre squadre e vivere l’NBA senza interruzioni. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: il meglio della stagione NBA è a portata di mano, pronto da vivere in qualsiasi momento, e con il 40% di sconto, è ancora più facile goderselo fino all’ultimo canestro.

