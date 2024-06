Denti puliti e gengive sane con Oral-B Pro 3 3500N! Oggi costa quasi la metà! (-40%)

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N garantisce una pulizia professionale grazie alla sua tecnologia 3D per rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino tradizionale, oltre a un sensore di pressione senza pari che protegge le gengive da una spazzolatura troppo energica. Con una batteria a lunga durata e la sua pratica custodia da viaggio, Oral-B Pro 3 3500N rappresenta l'ideale per mantenere un'igiene orale impeccabile. Oggi, grazie a un'imperdibile offerta a tempo Amazon, potete acquistarlo per soli 44,99€ risparmiando il 40% sul prezzo originale di 75,44€.

Oral-B Pro 3 3500N, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 3500N è particolarmente indicato per chi tiene alla salute dentale e cerca un'esperienza di pulizia di livello professionale comodamente a casa propria. Grazie alla sua tecnologia di pulizia 3D di punta, che combina oscillazione, rotazione e pulsazione, questo spazzolino elettrico è in grado di rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale, assicurando gengive più sane. È l'ideale per chi è alla ricerca di un prodotto che offra una pulizia profonda senza tralasciare la delicata cura delle gengive.

Inoltre, grazie al sensore di pressione visibile a 360°, Oral-B Pro 3 3500N aiuta a prevenire lo spazzolamento troppo vigoroso fermando le pulsazioni e riducendo la velocità, per proteggere le gengive da possibili danni. Dotato di una batteria agli ioni di litio a lunga durata e accompagnato da una comoda custodia da viaggio, è perfetto anche per chi viaggia spesso e non vuole rinunciare alla propria routine di igiene orale. Per queste ragioni, questo spazzolino rappresenta un'ottima scelta per tutti coloro che privilegiano prodotti professionali per la cura personale.

Disponibile a soli 44,99€ grazie a uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino di 75,13€, l'Oral-B Pro 3 3500N rappresenta un investimento intelligente per chi desidera una pulizia dentale completa e professionale. Con funzionalità pensate per preservare la salute delle gengive e migliorare la routine di pulizia quotidiana, questo spazzolino incarna l'idea regalo perfetta o l'aggiornamento ideale per la propria igiene orale. Non perdete l'opportunità di elevare la vostra cura dentale con la tecnologia di spazzolamento di una delle marche più consigliate dai dentisti in tutto il mondo.

Vedi offerta su Amazon