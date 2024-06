Ottimo climatizzatore fisso in offerta! Lo sconto a carrello che aspettavi

In un periodo dell'anno in cui non ci si aspetta grandi sconti sui climatizzatori, poiché questi prodotti sono particolarmente richiesti proprio ora, Unieuro sorprende il mercato dei grandi elettrodomestici con un'offerta imperdibile. Numerosi modelli a prezzi competitivi con uno sconto del 25%, applicato automaticamente al carrello. La scelta include climatizzatori di ogni tipo e fascia di prezzo, ma vogliamo mettere in evidenza il Comfeè CF-CFW12A, completo di unità interna ed esterna. Con lo sconto, il prezzo scende a meno di 360€ rispetto ai 479,90€ originali.

Vedi offerta su Unieuro

Comfeè CF-CFW12A, chi dovrebbe acquistarlo?

Le caratteristiche di questo climatizzatore lo rendono versatile e tecnologicamente avanzato. Dotato di unità interne polivalenti, può essere configurato sia come sistema mono con unità esterna dedicata, sia come terminale per unità esterne multi, offrendo massima flessibilità nell'installazione e nell'utilizzo.

Le unità della serie CF sono progettate per garantire prestazioni ottimali in varie condizioni ambientali. Grazie al controllo di condensazione, il Comfeè CF-CFW12A può operare anche a basse temperature esterne, assicurando il massimo comfort in ogni stagione. Il climatizzatore è dotato di funzioni come il riavvio automatico, che ripristina le impostazioni precedenti dopo eventuali interruzioni di corrente, e il sistema Follow Me che utilizza un sensore a infrarossi per monitorare e regolare la temperatura ambiente in modo preciso.

Questo modello offre anche un'elevata efficienza energetica, con un consumo elettrico in standby di soli 1 watt, contribuendo al risparmio energetico domestico. Inoltre, la presenza di funzioni come l'autodiagnosi per la segnalazione immediata di guasti e l'allarme perdite refrigerante assicurano un utilizzo sicuro e affidabile nel tempo. Per chiunque sia alla ricerca di un climatizzatore efficiente, affidabile e conveniente, il Comfeè CF-CFW12A rappresenta quindi un'opportunità da non perdere.

Vedi offerta su Unieuro