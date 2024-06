Partono gli LG Days da Mediaworld: la tua prossima smart TV A PREZZO SCONTATO!

Nel mondo dello shopping online, oggi c'è una buona e una cattiva notizia. La buona notizia è che potete scegliere tra una vasta gamma di smart TV LG e acquistarle a prezzi incredibili su Mediaworld, grazie a un ulteriore sconto del 10% che verrà applicato automaticamente al carrello per i possessori della carta Mediaworld Club (ottenibile gratuitamente in pochi minuti). La cattiva notizia è che questa promozione è valida solo per poche ore ancora, fino alla fine di oggi 3 giugno.

LG Days da Mediaworld, perché approfittarne?

Con lo sconto extra, tantissime smart TV LG sono proposte al prezzo migliore del web. Per tantissime intendiamo modelli con pannelli a LED, quelli un po' più avanzati con tecnologia Mini LED e i top di gamma basati su pannelli OLED. Pertanto, chiunque stesse valutando l'acquisto di una smart TV LG, farebbe meglio a cogliere al volo queste occasioni.

Un esempio? La recente LG C4 gode già di un doppio sconto, passando prima dagli originali 1.799€ a 1572€, per poi scendere al checkout a soli 1.415,69€. Vi ricordiamo che serve la carta Mediaworld Club. Ciò detto, la LG C4 rappresenta l'ultima frontiera della tecnologia OLED, grazie al processore a9 Gen7 che sfrutta algoritmi di deep-learning per ottimizzare ogni scena, garantendo un realismo straordinario.

La tecnologia Brightness Booster eleva la brillantezza delle immagini fino al 20% in più rispetto ai tradizionali schermi OLED, rendendo ogni dettaglio vivido e luminoso. Con un design ultra slim e bordi sottilissimi, la LG C4 non solo offre un'esperienza visiva senza distrazioni, ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di eleganza moderna.

