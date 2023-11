Questa Smart TV QLED da 65" è un AFFARE a questo prezzo! MINIMO STORICO

Vi informiamo che su Amazon è disponibile la Samsung QE65Q75C QLED, una smart TV da 65" con processore Quantum 4K, Dual LED, OTS Lite e AirSlim Design, a un prezzo mai visto finora. Compatibile anche con Bixby e Alexa, la si può acquistare a soli 999,00€ grazie alle offerte del Black Friday.

Samsung QE65Q75C, chi dovrebbe acquistarla?

Questo modello, come un po' tutta la serie QLED di Samsung, è ideale per chi cerca una smart TV di livello superiore rispetto ai classici modelli a LED. Non che questa non lo sia, ma la tecnologia di retroilluminazione implementata su questo modello è più avanzata, condita da una qualità dell'immagine mozzafiato e un audio surround 3D. Con il suo pannello ad alto refresh rate, con tecnologia Motion Xcelerator Turbo+, è pensata anche per soddisfare le esigenze dei gamer, che potranno ottenere immagini fluide senza ricorrere ai monitor da gaming.

Da citare poi che il suo processore Quantum 4K è dotato anche di intelligenza artificiale. Questo significa che la smart TV è indicata anche per chi è solito guardare contenuti non in alta definizione, che risulteranno molto migliori rispetto a se visti su un televisore tradizionale. È inoltre dotata della funzionalità SmartThings, che vi permetterà di gestire tutti i dispositivi intelligenti presente in casa direttamente dalla TV.

In conclusione, questa offerta rappresenta un'occasione imperdibile nel settore audio e video. Tra la sua tecnologia all'avanguardia, il design elegante e il prezzo di 999,00€ per il modello da ben 65 pollici, questa TV ha tutto ciò che serve per rispondere alle esigenze di chi cerca una visione di alta qualità, sia per i videogiochi, sia per i film.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

