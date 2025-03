Doppio mocio e potenza da vendere: il robot Roborock al prezzo più basso mai visto

Il Roborock Qrevo Master è l'innovazione che stavate aspettando per trasformare la pulizia della vostra casa in un'esperienza senza stress. Oggi, questo robot aspirapolvere, che unisce una potente capacità di aspirazione a tecnologie avanzate, è disponibile a un prezzo incredibile: da 1.299€ a soli 799€, con un risparmio di ben 500€. Un'opportunità unica per chi desidera un robot in grado di garantire risultati perfetti, riducendo al minimo la manutenzione e rendendo la pulizia della casa completamente automatica.

Roborock Qrevo Master, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Roborock Qrevo Master è l'alleato perfetto per famiglie impegnate, proprietari di animali domestici e per chi desidera recuperare tempo prezioso senza rinunciare alla pulizia della casa. Con la sua potente aspirazione da 10.000 Pa e il sistema di lavaggio avanzato, questo robot rappresenta la soluzione ideale per chi affronta quotidianamente peli di animali, sporco ostinato e necessita di una pulizia costante di ogni superficie. La sua capacità di funzionare per ben 7 settimane senza richiedere svuotamento vi libera completamente dalla manutenzione frequente, permettendovi di dedicare il tempo a ciò che amate.

Per chi vive in case con bambini o animali, il Qrevo Master offre un valore aggiunto grazie al riconoscimento intelligente degli ostacoli e alla funzione di sollevamento automatico del mop sui tappeti. Il design FlexiArm garantisce una pulizia impeccabile anche negli angoli più difficili, mentre le funzionalità smart come l'assistente vocale integrato e le videochiamate interattive lo rendono particolarmente adatto a chi apprezza la tecnologia intuitiva.

Le sue funzionalità all'avanguardia, dalla potente aspirazione al lavaggio intelligente, fino al controllo vocale "Hello Rocky", vi garantiranno pavimenti impeccabili con minima manutenzione. In offerta a 799,99€ rispetto al prezzo originale di 1299,99€, rappresenta un investimento significativo per chi cerca una soluzione completamente automatizzata che rivoluzionerà le vostre abitudini di pulizia.

Vedi offerta su Amazon