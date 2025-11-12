Se non avete mai acquistato sullo store Samsung, questo Black Friday rappresenta un’occasione davvero vantaggiosa. Le offerte continuano e, fino al 21 novembre, potrete approfittare di sconti importanti su gran parte del catalogo Samsung. È il momento ideale per scoprire prodotti di qualità, dalle soluzioni smart per la casa ai dispositivi mobili, con prezzi scontati e vantaggi esclusivi.

Vedi offerte su Samsung

Black Friday Samsung, perché approfittarne?

Le promozioni previste per il Black Friday Samsung sono davvero interessanti. Sullo store ufficiale potrete ottenere fino al 40% di sconto su moltissimi prodotti, con la possibilità di aggiungere un 15% extra utilizzando il codice sconto SAMSUNGBF. L’unico escluso è l’intera gamma Galaxy S25, ma il resto del catalogo offre comunque un ventaglio di opportunità imperdibili per ogni esigenza tecnologica.

Inoltre, se si tratta del vostro primo acquisto tramite la Samsung App, avrete diritto a un ulteriore 5% di sconto. Questa promozione aggiuntiva rende ancora più conveniente approfittare delle offerte Black Friday, permettendovi di ottenere il massimo risparmio su prodotti di alta qualità e di rendere l’esperienza d’acquisto ancora più vantaggiosa e semplice.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: dal 21 novembre il tempo delle offerte sarà scaduto e molti dei prodotti più richiesti potrebbero non essere più disponibili a prezzi scontati. Approfittate subito delle promozioni Black Friday Samsung, esplorando il catalogo e scegliendo ciò che più vi serve per aggiornare la vostra tecnologia con convenienza e stile.

