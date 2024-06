Arlo: set di 4 telecamere WiFi scontato di 180€! POCHI PEZZI disponibili!

Disponibile su Amazon un'ottima offerta a tempo per il set Arlo Ultra 2 - 4 telecamere Wi-Fi a soli 659,99€, con uno sconto del 21% dal prezzo originale di 839,99€. Le ottime telecamere di sorveglianza sono dotate di una batteria a lunga durata che dura fino a 6 mesi e resistono all'acqua grazie alla certificazione IP65, operando all'esterno in tutte le condizioni. L'articolo sta andando a ruba e rimangono poche unità disponibili a questo prezzo.

Set di 4 telecamere Wi-Fi Arlo Ultra 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set Arlo Ultra 2 con 4 telecamere Wi-Fi è raccomandato per coloro alla ricerca di un sistema di sicurezza all'avanguardia in grado di garantire videosorveglianza di alta qualità sia internamente che esternamente. Questo bundle è ideale per chi vive in ampi spazi residenziali o per chi possiede proprietà che richiedono una sorveglianza estesa, grazie alla copertura wireless estesa e alla visione a 180° che permette di monitorare ogni angolo. Non mancano riprese in 4K UHD, la visione notturna a colori, l'audio bidirezionale e la sirena integrata.

Il set garantisce la massima compatibilità con dispositivi smart, assistenti vocali o smartwatch grazie all'integrazione con le piattaforme Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, e molte altre. Questo kit include anche la prova gratuita all'abbonamento Arlo Secure per il rilevamento del movimento avanzato e non manca la possibilità di archiviare i video in locale. Viene inoltre fornita la possibilità di sfruttare i pannelli solari per la ricarica.

Grazie alla resistenza alle intemperie, alla lunga durata della batteria, alla possibilità di salvare i filmati su memoria locale protetta da furti e a molto altro, il set si rivolge a chi privilegia durabilità, privacy e facilità di accesso ai video di sorveglianza.

Attualmente disponibile a 659,99€, il bundle di 4 telecamere è di sicuro da non lasciare sullo scaffale, ma attenzione: visto che sta andando a ruba, e rimangono pochi pezzi, è meglio non perdere un minuto!

