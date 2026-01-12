Se siete appassionati di serie TV e show di qualità, Sky e Netflix hanno pensato a voi con un’offerta imperdibile. Grazie a questa collaborazione, potrete accedere ai migliori contenuti di entrambi i mondi in un’unica soluzione, senza dover scegliere tra piattaforme diverse. Da “Gomorra – Le origini” ai grandi classici del catalogo Netflix, ogni vostro momento davanti allo schermo sarà ricco di emozioni e sorprese.

Vedi offerta su Sky

Tutti i titoli che amate, ora a portata di click

Con la combinazione Sky + Netflix, avrete a disposizione una vasta gamma di serie TV, show e film. La nuova serie “Gomorra – Le origini” cattura l’attenzione di tutti, ma non mancano altre storie avvincenti e produzioni di successo. Questo significa poter seguire i vostri programmi preferiti e scoprire nuovi titoli con la comodità di un unico abbonamento.

Per rendere l’esperienza ancora più accessibile, Sky e Netflix propongono un’offerta speciale: 14,99€ al mese invece di 29,99€, per 18 mesi. L’attivazione è semplice e costa solo 19€, permettendovi di iniziare subito a godere dei contenuti più amati senza dovervi preoccupare di costi elevati. Un’opportunità che unisce qualità e convenienza, pensata proprio per chi desidera il meglio dell’intrattenimento.

Questa promo arriva in un periodo in cui l’attenzione di tutti è concentrata sulla nuova serie “Gomorra – Le origini”. Non c’è momento migliore per approfittare dell’offerta e immergersi in storie avvincenti, tra colpi di scena, drama e intrattenimento di livello superiore. Sky e Netflix vi offrono tutto questo insieme, per farvi vivere un’esperienza televisiva completa.

Vedi offerta su Sky