Super Offerta DAZN! 3 mesi a 19,90€ al mese, ma solo per pochi giorni

Siamo oramai entrati nel vivo del campionato di Serie A TIM: se non volete perdervi nemmeno una partita della vostra squadra del cuore ma, al contempo, non volete gravare troppo sul vostro portafogli, non potete assolutamente perdervi la nuova incredibile promozione di DAZN. Potrete, infatti, provare il servizio spendendo solamente 19,90€ al mese per 3 mesi!

Potrete approfittare dell'offerta solamente fino al 23 ottobre e, se lo farete, dopo i primi 3 mesi potrete decidere se mantenere il piano DAZN, rinnovandolo al prezzo in vigore in quel momento (attualmente 40,99€ al mese), oppure disdirlo con 30 giorni di preavviso senza alcuna spesa extra.

DAZN, chi dovrebbe abbonarsi?

DAZN rappresenta, senza dubbio, la miglior piattaforma di abbonamento per gli amanti del calcio, dato che vi permetterà di guardare tutte le partite di Serie A TIM e Serie BKT, tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conferene League, oltre a molti dei principali campionati europei e internazionali come la FA Cup e la LaLiga EA Sports. Inoltre, potrete godere di canali esclusivi dedicati alla vostra squadra del cuore, con interviste, servizi e notiziari speciali.

Si tratta, però, di un servizio ideale anche per coloro che seguono altri sport, come il basket, giacché vengono trasmesse tutta la Serie A UnipolSai, tutta l'Eurolega, tutta l’Eurocup e la Basket Champions League. Non mancano poi canali dedicati a tennis, ciclismo, rugby, boxe, sport invernali e molto altro. Insomma, DAZN vi offrirà un'immersione a 360° nel mondo dello sport come nessun altra piattaforma streaming, per cui, soprattutto a questo prezzo, è un'occasione davvero imperdibile.

Tornando a parlare della promozione, infatti, grazie a questa offerta potrete pagare l'abbonamento solamente la metà, risparmiando un totale di 60,00€ per i primi 3 mesi. Trattandosi del piano Standard, potrete registrare fino a 6 dispositivi e guardare in contemporanea su un massimo 2 dispositivi sulla stessa rete internet. Sul mercato non vi sono piattaforme streaming che attualmente offrono un servizio altrettanto completo, giacché vi invitiamo ad approfittarne.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina DAZN dedicata all'offerta, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

