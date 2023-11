UNO Quattro: il nuovo gioco da tavolo che sta andando a ruba!

Ci troviamo nel pieno del Black Friday 2023 di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su un gioco da tavola perfetto per tutta la famiglia. Potrete, infatti, approfittare dello sconto del 18% sull'UNO Quattro, una nuova e originale versione del classico gioco di carte, pagandolo solamente 17,99€ invece di 21,90€!

UNO Quattro, chi dovrebbe acquistarlo?

UNO Quattro rappresenta l'acquisto perfetto per una famiglia appassionata di giochi da tavolo o, semplicemente, per un gruppo di amici che ama divertirsi in modo competitivo. Questo gioco, adatto per bambini di età superiore ai 7 anni, offre una miscela di strategia e abilità che non mancherà di tener tutti impegnati ed entusiasti, per cui la sua natura intuitiva e l'aspetto coinvolgente lo rendono un'ottima opzione per le serate in famiglia o con gli amici.

L'UNO Quattro, a differenza dell'iconico UNO, è composto da tessere in plastica colorate e una base robusta; il gioco include tessere Azione innovative che permettono di scambiare colonne, spingere tessere o limitare le mosse degli avversari, il tutto con l'obiettivo di allineare le tessere in fila in vari modi - in diagonale, verticale o orizzontale, come nel classico "Forza 4".

Insomma, UNO Quattro offre un'eccellente combinazione di divertimento, sfida ed educazione, rendendolo anche un ottimo regalo di Natale da acquistare in anticipo, soprattutto per dei bimbi. Ne consigliamo, dunque, vivamente l'acquisto sia per l'alta qualità del prodotto sia per l'ottimo rapporto qualità-prezzo offerto dalla promozione.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

