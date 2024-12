Xbox Game Pass Ultimate da 3 mesi non è mai costato così POCO! (-46%)

Se siete alla ricerca di un modo conveniente per accedere a un'immensa libreria di videogiochi di qualità, questa offerta su Instant Gaming fa al caso vostro. Xbox Game Pass Ultimate per 3 mesi è disponibile a soli 24,49€, con un risparmio del 46% rispetto al prezzo di listino di 45€. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di gaming!

Xbox Game Pass Ultimate da 3 mesi, chi dovrebbe acquistarlo?

Il servizio rappresenta la soluzione ideale per i videogiocatori che desiderano accedere a un catalogo in continua espansione di oltre 100 titoli di alta qualità, inclusi tutti i giochi first-party Microsoft dal day one. La possibilità di giocare su diverse piattaforme - Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows e dispositivi mobile tramite cloud - rende questo abbonamento perfetto per chi ama variare la propria esperienza di gioco.

L'abbonamento include numerosi vantaggi che lo rendono un investimento eccellente per qualsiasi giocatore. Oltre all'accesso illimitato alla libreria games, si ottiene la sottoscrizione Xbox Live Gold per il multiplayer online, i vantaggi mensili esclusivi per gli abbonati e l'accesso al catalogo EA Play. La già accennata possibilità di giocare in cloud su dispositivi mobile rappresenta un plus significativo per chi desidera portare i propri titoli preferiti sempre con sé.

Al prezzo scontato di 24,49€, Xbox Game Pass Ultimate da 3 mesi rappresenta un'opportunità eccezionale per accedere a un servizio premium a costo contenuto. La varietà di contenuti offerti, unita alla flessibilità di utilizzo su multiple piattaforme e ai vantaggi esclusivi per gli abbonati, rende questa offerta particolarmente allettante per chiunque desideri espandere la propria libreria videoludica senza compromessi!

Vedi offerta