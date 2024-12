Sei in cerca di un monitor ultrawide? Scopri il prezzo di questo MSI e resta senza fiato

Il vostro attuale monitor non vi offre un'esperienza davvero immersiva durante le sessioni di gioco o l'uso quotidiano del PC? Con l'MSI MAG 345CQR, disponibile al prezzo imperdibile di soli 299,90€, potrete finalmente godere di uno schermo ultrawide che si estende ampiamente in orizzontale, ideale per chi cerca un monitor dalle prestazioni elevate e dal design mozzafiato. Un acquisto imperdibile per chi desidera un salto di qualità!

MSI MAG 345CQR, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI MAG 345CQR è il sogno di ogni giocatore che cerca un'esperienza di gioco coinvolgente e di qualità. Con una curvatura da 1500R e un design "senza cornice", questo monitor è indicato per chi desidera immergersi completamente nei propri mondi virtuali preferiti. La sua alta frequenza di aggiornamento di 180 Hz e il tempo di risposta di 1 ms lo rendono ideale per gli appassionati di esport e per chiunque apprezzi un gameplay fluido e reattivo. Se vi dedicate a giochi che richiedono riflessi rapidi e volete una visuale ampia che copra il vostro campo visivo, questa offerta è su misura per voi.

Oltre alle sue prestazioni eccezionali in termini di giocabilità, l'MSI MAG 345CQR eccelle anche nella qualità dell'immagine. La copertura del 120% dello spazio colore sRGB e il supporto fino a 1.07 miliardi di colori garantiscono una riproduzione vivida e accurata delle scene di gioco, mentre le tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker promettono di ridurre l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco.

Chi ama trascorrere ore davanti allo schermo, che sia per lavoro o per divertimento, apprezzerà queste caratteristiche, insieme alle opzioni di connettività versatile che rendono questo monitor un valido alleato non solo per il PC ma anche per console e laptop. Se cercate prestazioni di gioco di alto livello e cura per il benessere visivo, l'MSI MAG 345CQR a 299,99€ da un prezzo originale di 449,90€ rappresenta un'opportunità imperdibile.

Vedi offerta