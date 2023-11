Android Auto wireless con l'adattotore Ottocast a soli 79€

Se avete letto la nostra guida dedicata ai migliori adattatori Android Auto wireless, sapete l'utilità di questi prodotti. E se in occasione del Cyber Monday, che corrisponde all'ultimo giorno di offerte di questa intensa settimana del Black Friday di Amazon, volete acquistarne uno per la vostra auto, vi segnaliamo questo modello in sconto del 20%. Invece di 99,99€ potete aggiungerlo a carrello a 79,99€, ma segnaliamo anche che per questo prodotto occorre avere un piano Amazon Prime attivo, sottoscrivibile a questo indirizzo qualora non lo abbiate.

OTTOCAST Android Auto Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il prodotto è consigliato a tutti gli utenti che possiedono uno smartphone con almeno Android 11 e un'auto prodotta tra il 2016 e il 2023 con Android Auto cablato di fabbrica. Fungendo da navigatore e non solo, è utile per coloro che vogliono godere di un'esperienza di guida comoda e senza intoppi, liberandosi dai complicati cavi di ricarica. Infatti, grazie a questo prodotto, è possibile effettuare chiamate, inviare messaggi, ascoltare musica e navigare con facilità, utilizzando solo la voce.

Questo Android Audo wireless è poi plug & play, per una connessione con la vostra auto immediata. Il trasmettitore, di piccole dimensioni, è semplice da utilizzare e da configurare grazie all'App dedicata, e una volta avviata l'auto si connette immediatamente al telefono tramite Bluetooth. Inoltre, non farà smettere di funzionare eventuali tasti sul volante o il touchscreen dell'auto.

Con un prezzo di 79,99€ invece di 99.99€, è un'aggiunta conveniente per la vostra auto. Il supporto tecnico a vita e gli aggiornamenti gratis del prodotto ne danno un valore aggiunto, per tutti questi validi motivi ne consigliamo l'acquisto, ma ricordate che occorre avere Amazon Prime a differenza di molte altre offerte di queste ore.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche

