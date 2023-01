Audi annuncia che i prossimi modelli elettrificati della divisione RS saranno “non meno sorprendenti” degli attuali con motore endotermico. Ad affermarlo è Sebastian Grams, amministratore delegato di Audi Sport, che ha parlato del futuro di Audi RS con Autocar, evidenziando che l’obiettivo del marchio è che tutti i modelli siano elettrici o ibridi entro il 2030.

La divisione RS ha già intrapreso questa strada con la velocissima RS e-tron GT. A questo modello di punta, verranno presto affiancati molti altri veicoli elettrici ad alte prestazioni, ibridi plug-in e SUV. Lo scopo principale è di eguagliare la gamma offerta da BMW M; al momento la gamma RS elettrificata presenta circa la metà dei modelli BMW M.

Audi RS 6 Avant

Per fare un esempio concreto, attualmente nel mercato statunitense, non esiste un’alternativa Audi RS diretta a modelli come BMW M8 Coupé, BMW X5 M, Mercedes-AMG EQE e Mercedes-AMG C63.

“Stiamo andando nella direzione di sistemi ibridi plug-in ad alte prestazioni”, ha affermato Grams. “Questo è quello che stiamo cercando, e posso dirti che non sarà meno sorprendente di quello che stai guidando oggi”

Grams ha fatto riferimento alla modalità drift della R8 GT, facendo intendere che questa potrebbe essere combinata a motori elettrici per creare un’esperienza di guida unica e divertente.

Al momento i modelli Audi RS sono mild-hybrid a 48 volt, come ad esempio la RS7, ma ciò non influenza le prestazioni e l’esperienza di guida, permettendo ad Audi di rivaleggiare con auto come la BMW M e la nuova Mercedes-AMG C63 E Performance.

Per quanto riguarda i veicoli elettrici Audi RS, il marchio si baserà sul successo della RS e-tron GT. “Abbiamo le nostre Audi RS Q3 e Audi RS Q8 che sono state accolte bene sul mercato. Ma porteremo anche più modelli SUV nel segmento RS e anche nel mondo elettrico. Abbiamo 16 diversi modelli all’interno del portafoglio RS e stiamo cercando di offrire il prodotto perfetto a diversi gruppi di clienti”, ha affermato Grams.



Tra i fan dei marchi BMW M e Mercedes-AMG c’è la sensazione piuttosto diffusa, che fin troppi modelli possano ultimamente fregiarsi del marchio che contraddistingue la divisione sportiva. Grams ha assicurato che RS non seguirà questa strada, e che sarà necessariamente creata la versione sportiva RS di ogni modello Audi. Tuttavia sembra che la divisone RS si espanderà rapidamente, con modelli di prossima uscita come la RS Q6 e-tron che condividerà l’architettura con la Porsche Macan EV.

Grams ha anche menzionato la R8 e la TT. Per la prima, ha affermato che il marchio desidera fortemente avere una erede, mentre la risposta sulla TT è stata vaga, quando gli è stato chiesto se fosse previsto un futuro in chiave elettrica.

Ci sarà da attendere per vedere i modelli RS di nuova generazione, ma possiamo ben sperare, vedendo quello che è stato fatto con la RS e-tron GT.