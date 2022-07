Quando si parla di prezzi di benzina e aumento del carburante non è raro sentir parlare di Livigno e di tutte quelle piccole aree extra doganali dove, in teoria, è più vantaggioso acquistare beni e fare rifornimento; ma è ancora così?

Territorio franco

Il comune di Livigno gode dello status di zona extradoganale da oltre cent’anni, più precisamente dal 1910, ed è pertanto esente da alcune imposte, come ad esempio l’IVA. Questo status ha favorito lo sviluppo turistico a partire dalla fine degli anni cinquanta fino ad oggi.

Le origini della zona franca sono correlate all’isolamento che Livigno ha subito nel corso degli anni a causa delle rigidissime condizioni climatiche che deve affrontare ogni inverno; negli anni ‘50, ad esempio, il Comune di Livigno rimaneva completamente privo di qualsiasi via di comunicazione con il resto del mondo per l’intero inverno, dalle prime nevicate autunnali fino allo scongelamento delle nevi nella primavera successiva.

Per questi motivi, per supportare la comunità, è stato deciso in comune accordo con la Contea di Bormio di istituire uno speciale status per Livigno e tutte le frazioni che si incontrano dopo aver superato il Passo del Foscagno, dove è presente il presidio doganale.

I prezzi delle merci vendute a Livigno sono esenti IVA; chi visita Livigno trova conveniente l’acquisto di tabacchi, zucchero e alcolici, nonché merce elettronica e per la cura personale. Le merci acquistate devono rimanere in precisi limiti di quantità stabiliti dalle tabelle doganali. Anche il rifornimento di carburante è più vantaggioso ed è possibile, utilizzando una tanica omologata, superare la zona extradoganale con ulteriori 10 litri.

Prezzi attuali

Come accennato, Livigno rappresenta ma più precisamente ha rappresentato un vero e valido aiuto per moltissimi automobilisti (e non) che hanno potuto beneficiare degli sgravi fiscali. In particolare, il prezzo dei carburanti non è influenzato dalla “regolare” fiscalità, non essendo soggetto a IVA e accise; oltre al costo di partenza, l’unica componente che è necessaria sommare è rappresentata da “diritti speciali” pari a 0,25 euro al litro per la benzina e 0,155 al litro per il gasolio.

Un risparmio che, a conti fatti, dovrebbe essere più che netto e marcato; ma è ancora così? Ci siamo recati di recente a Livigno, più precisamente ad inizio luglio, in occasione di una piccola escursione ad alta quota, restando però sorpresi dai prezzi alla pompa di benzina e gasolio. Non è raro, infatti, misurarsi con valori piuttosto marcati e vicino a 1,68x euro al litro. Se è vero che in Italia sono ancora attivi gli aiuti del Governo che mantengono, con difficoltà, il prezzo sotto ai fatidici 2 euro al litro, per fare un pieno a Livigno è necessario comunque un esborso non indifferente.

Se prima si riusciva, sfruttando anche l’itinerario in discesa verso le principali città lombarde, a risparmiare in maniera marcata sul viaggio di ritorno, ora una differenza di “appena” 30 centesimi rende tutta la questione più difficile da digerire. A pesare ulteriormente è il prezzo di alcune pompe senza logo raggiungibili nella zona di Sondrio che, per qualche motivo, riescono a mantenere un valore vicino ai 1,85 euro al litro. Discorso analogo per il GPL che, nel “Piccolo Tibet” ha un prezzo di 0,69 euro al litro, mentre in Italia si aggira a 0,852 euro al litro.

Precisiamo che a Livigno, e in tutta la zona, è disponibile solo benzina, diesel e GPL; gli amanti del metano resteranno a bocca asciutta in quanto non è possibile fare alcun rifornimento.

Quanto si risparmia davvero?

In concreto, per effettuare il pieno di carburante per un’auto di medie dimensioni (50 litri), è necessario a Livigno un esborso di circa 85 euro (benzina o diesel che sia).

In Italia, invece, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise, aggiornati al 4 luglio, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità servito è 2,195 euro/litro, mentre il prezzo medio praticato del diesel servito è 2,160 euro/litro. La modalità self è leggermente più economica con un risparmio di circa 10-15 centesimi al litro. Più in dettaglio, in modalità servita, qui sono necessari circa 110 euro per effettuare il pieno alla medesima vettura. In self, invece, la cifra da spendere è approssimativamente sui 100 euro.

Si tratta di un guadagno rilevante? Come accennato dipende tutto da dove vi trovate, francamente crediamo che tra tempo e risparmio netto, andarci di proposito non sia al momento una scelta vantaggiosa. Viceversa una toccata “di passaggio” potrebbe comunque giovare; in fin dei conti Livigno è una meta turistica famosa e molto vicina anche ad alcuni dei passi di montagna più affascinanti del Nord Italia, se siete amanti della guida fateci un salto.

Ci sono colonnine di ricarica?

Da circa un annetto anche Livigno si è convertita all’elettrico e non è raro trovare una colonnina Repower a disposizione degli automobilisti. A questo proposito è doveroso segnalare che il “Piccolo Tibet” premia chi utilizza sistemi green e offre ricarica gratis senza vincoli. Le colonnine, con attacco Tipo 2 universale, erogano una potenza di 22 Kilowatt (11 kW in caso di due auto collegate). Attenzione solo alle vie, molte strade di Livigno sono ZTL.

Attenzione alle bufale

Non siamo soliti riportare notizie di questo tipo ma oggigiorno si leggono sempre più spesso, purtroppo, contenuti privi di fondamento. Da qualche settimana gira in rete una presunta immagine riguardante una serie di prezzi stracciati (1,3 euro al litro) legati al Comune di Livigno; non ci cascate è una bufala come riportata da Open. Il valore di 1,3 euro al litro risale a diversi mesi fa, attualmente, come accennato, è rasente ai 1,75 euro al litro a seconda della tipologia di carburante scelto.

Presunto “cartello” tra i distributori

Sebbene fare il pieno di carburante a Livigno o Trepalle appare più vantaggioso, lo scorso marzo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, AGCM, ha aperto un’istruttoria riguardante un presunto caso di “cartello” tra i distributori presenti nel territorio livignasco.

Dal 2012, secondo quanto riportato, i distributori avrebbero applicato tutti lo stesso prezzo sia per la benzina sia per il diesel, nonostante in molti casi risultino affiliati a marchi petroliferi differenti. I sospetti di un eventuale accordo sono aumentati in occasione di uno scambio mail sospette tra alcuni operatori del settore e l’ex capo dell’ufficio Tributi del Comune di Livigno. Inoltre, sempre secondo l’AGCM, il presunto accordo potrebbe essere ancora attivo in quanto, il giorno dell’avvio dell’istruttoria, lo scorso marzo, era infatti rilevabile un perfetto e matematico parallelismo tra tutte le pompe; il procedimento dovrebbe concludersi il 30 giugno 2023 e solo allora avremo la possibilità di capire la reale situazione.