Da zero a cento in 5 anni. Non parliamo di km/h, ovviamente, ma del tempo che Alfa Romeo si è prefissata per passare da nessuno al 100% di veicoli elettrici nel proprio listino. La strategia del marchio, ad essere precisi, si chiama “from zero to zero”, dove il primo zero sta per il numero di veicoli elettrici attualmente prodotti, ed il secondo per veicoli endotermici con marchio Alfa nel 2027.



Alfa Romeo ha infatti ribadito i propri obiettivi, volendo diventare la più veloce, sul panorama globale nella transizione da zero vetture elettrificate, ad inizio 2022, al 100% di auto a zero emissioni nel 2027.

A dirla tutta, l’Alfa è partita leggermente in ritardo rispetto alle rivali, ma nonostante questo ha deciso che si impegnerà a battere sul tempo tutte le altre case e ad offrire al mercato soltanto vetture elettriche in soli cinque anni.

I presupposti per il successo ci sono, in effetti, alla luce degli ottimi dati di vendita della Tonale, disponibile in due versioni, mild hybrid o plug-in hybrid. A cui presto si affiancheranno anche un B-Suv e una berlina di grandi dimensioni. La prima vettura totalmente elettrica del marchio, sarà invece un SUV compatto, il cui arrivo è previsto per il 2024. Sappiamo già che condividerà l’architettura del Jeep Avenger, tant’è che sarà prodotto nello stesso stabilimento, ovvero a Tychy, in Polonia.

Ma non ci saranno solo SUV nel futuro dell’Alfa Romeo. Pensata principalmente per il mercato nord americano, arriverà presto una ammiraglia di segmento E, sempre 100% elettrica, ovviamente.

In Europa invece, la più venduta resta la Stelvio, seguita dalla Tonale e dalla Giulia. Nel resto del mondo, secondo i dati diffusi da Stellantis, il marchio ha registrato notevoli crescite nelle immatricolazioni, sia in Europa (Francia +101%, Portogallo +174%, Paesi Bassi +84% solo per citarne alcuni) in altri paesi, come la Turchia, in cui le vendite sono quadruplicate rispetto al 2021 e in Asia la Stelvio segna un +25%.