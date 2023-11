Risparmia fino a 100€ su accessori e pezzi di ricambio auto su eBay

Se siete appassionati di auto o guidatori attenti al budget, vi mettiamo a conoscenza della possibilità di risparmiare fino a 100€ su accessori e pezzi di ricambio per auto e moto. Questo è possibile grazie alle iniziative di eBay, che ancora una volta mette a disposizione un coupon che taglierà il prezzo di molti prodotti, in questo caso per i mezzi di trasporto, in maniera significativa.

Il coupon da utilizzare, in questa circostanza, è "CYBERMOTORI23". Il suo nome non è casuale, essendo dedicato al Cyber Monday, e sarà valido su eBay fino al 3 dicembre. Questo coupon può essere impiegato per ottenere sconti su kit di tagliando, batterie, freni, ammortizzatori e una vasta gamma di ricambi. In sostanza, se il vostro veicolo richiede una revisione per affrontare in sicurezza le strade invernali, questa è l'occasione ideale per procurarsi i pezzi necessari.

Coupon su accessori e pezzi di ricambio, chi dovrebbe approfittarne?

Come accennato, il coupon messo a disposizione da eBay è compatibile su numerosi pezzi di ricambio, per questo l'iniziativa è vantaggiosa per coloro che possiedono un veicolo e sono interessati a risparmiare sulla manutenzione. Chi necessita di un kit di tagliando, ad esempio, potrà acquistare il Castrol Edge 5W30 a meno di 100,00€, ovviamente assicurandosi prima che sia compatibile con la propria auto. Ma questo non dovrebbe essere un problema perché eBay ha molto da offrire in tal senso e siamo sicuri che troverete quello giusto per il vostro mezzo.

Potrebbe poi essere un'ottima occasione per coloro che preferiscono acquistare autonomamente i pezzi di ricambio per la propria auto, ottenendo un notevole risparmio, per poi farseli sostituire presso un'officina di fiducia. Procedere in questo modo garantirà anche un maggior controllo sulle scelte riguardanti la propria auto, con la libertà di acquistare specifici marchi o pezzi di ricambio che meglio si adattano alle esigenze personali o a quelle dell'auto.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Informazioni sul coupon

Codice coupon: CYBERMOTORI23

Valore coupon: 10%

Spesa minima: 15€

Sconto massimo per utilizzo: 50€

Utilizzi: 2 per ogni utente

Sconto max totale per utente: 100€

Inizio: 20 novembre 2023 ore 9:00

Fine: 3 dicembre 2023 ore 23:59

