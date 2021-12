Tesla Model Y: la versione Long Range RWD non sarà realizzata

Tesla ha scelto di non avviare la produzione della Tesla Model Y Long Range RWD. L’azienda americana, quindi, non realizzerà una versione a trazione posteriore della Model Y Long Range che, quindi, verrà proposta esclusivamente in versione Dual Motor. Al momento, Tesla non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale sulla questione ma, in questi giorni, l’azienda sta contattando i clienti che avevano ordinato una Model Y Long Range RWD confermando la configurazione scelta non è più disponibile.

Per i clienti che avevano scelto questa variante della Model Y c’è ora la necessità di modificare il proprio ordine. La cancellazione del progetto riguarda il mercato americano dove erano già stati aperti gli ordini per questa versione della Model Y. I clienti possono non potranno fare altro che passare alla versione Long Range Dual Motor o alla Performance.

Anche sul mercato italiano, fino ad oggi, la Tesla Model Y viene proposta in due sole varianti. I clienti hanno la possibilità di scegliere tra la Model Y Long Range, proposta con un prezzo di 60.990 euro e accreditata di 507 chilometri di autonomia (nel ciclo WLTP), e la Performance, disponibile a 68.990 euro con autonomia di 480 chilometri. Entrambi i modelli sono Dual Motor.

In futuro, la gamma della Model Y potrebbe essere ampliata con nuove versioni. In Cina, ad esempio, è in vendita la Model Y RWD che potrebbe arrivare anche in Europa come versione Standard Range. La Model 3 a trazione posteriore, invece, è ordinabile ed è disponibile con un prezzo di listino di 49,990 euro. Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane, inoltre se siete curiosi, nei prossimi giorni pubblicheremo anche la nostra prova di Model Y.