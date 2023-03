L’adattamento anime di Boruto va in pausa e l’ufficialità arriva dal sito web ufficiale dedicato all’universo Naruto e Boruto, il franchise ideato dalla matita di Masashi Kishimoto.

Boruto: l’anime va in pausa, ma tornerà con la Parte 2

In particolare la Parte 1 della serie anime si arresterà il 26 marzo 2023 con l’episodio 293, ma ritornerà a data da destinarsi con la Parte 2 cui produzione ha ricevuto fumata bianca.

La serie anime sequel di Naruto Shippuden ha da poco ripreso la trasposizione dei contenuti del manga corrispondente, scritto da Masashi Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto, con l’episodio 287 del 12 febbraio 2023. Si tratta dell’arco narrativo di Code, ultimo componente sopravvissuto del gruppo Kara che minaccia il mondo dei ninja.

La key visual dell'adattamento dell'arco narrativo di Code (in alto a sinistra)

La serie anime di Boruto, prodotta dallo studio di animazione Pierrot, ha avuto inizio il 5 aprile 2017 e la Parte 1 si comporrà infine di 293 episodi totali. La trasmissioni sono andate avanti settimanalmente per 6 anni. In Italia la serie è disponibile per la versione in forma sottotitolata per Crunchyroll.

Ricordiamo che a settembre 2023 partirà un nuovo anime di Naruto con episodi mai visti prima e sempre nel corso di quest’anno è atteso un nuovo manga a cura di Masashi Kishimoto dedicato al personaggio del mondo di Naruto vincitore del sondaggio di popolarità internazionale. Il tutto per celebrare il 20° anniversario dell’anime.

Boruto – Naruto Next Generations: il manga e l’anime

Boruto: Naruto Next Generations è un manga disegnato da Mikio Ikemoto (assistente di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di NARUTO) e scritto da Ukyo Kodachi sino al Capitolo 51 (assistente di Kishimoto durante la realizzazione della sceneggiatura del film di “Boruto: Naruto the Movie”). Masashi Kishimoto ha ricoperto il ruolo di supervisore sino al Capitolo 51 divenendo sceneggiatore dal Capitolo 52.

L’opera si pone come seguito al manga NARUTO. Attualmente sono stati pubblicati 78 capitoli, e i primi 75 sono raccolti in 19 volumi. In Italia il manga è edito da Planet Manga con i primi 18 numeri (recuperate qui il 18° su Amazon se foste intenzionati a comprarlo).