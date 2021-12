Lo sceneggiatore e disegnatore Sean Gordon Murphy continua ad espandere il proprio universo di Batman con una nuova miniserie, intitolata Batman Beyond the Dark Knight.

DC annuncia Batman Beyond the Dark Knight di Sean Gordon Murphy

DC ha appena annunciato il nuovo capitolo della distopia a fumetti incentrata su Batman immaginata da Sean Gordon Murphy, fumettista che per l’editore ha già realizzato diversi altri capitoli della sua saga. Saga che ora si espanderà nuovamente con un nuovo titolo, Batman Beyond the Dark Knight.

Il nuovo capitolo di Batman: White Knight, questo il nome dell’interpretazione del fumettista americano dell’universo di Batman, esordirà in America a Marzo 2022, lo stesso mese di uscita della nuova pellicola The Batman. Come già intuibile dal nome prenderà spunto dalla versione futuristica del Cavaliere Oscuro, Batman Beyond. Batman Beyond the Dark Knight sarà infatti posta 10 anni nel futuro della prima serie realizzata da Murphy tra il 2017 e il 2018.

Bruce Wayne è ancora detenuto in prigione, mentre il capo della Gotham Motors Derek Powers sono riusciti a mettere le mani sulla ricchezza della famiglia Wayne. Il loro obbiettivo è quello di cambiare il volto di Neo Gotham, sfruttando il braccio armato della legge rappresentato dalla Gotham Terrorist Oppression Unit, al soldo dello stesso Powers, che non esiterà a sfruttarla per i propri scopi.

La svolta avviene quando il giovane Terry McGinnis (lo stesso protagonista di Batman Beyond) riesce a rubare una delle Bat-suite custodite dalla Gotham Motors per diventare il nuovo Cavaliere Oscuro di cui Neo Gotham sembra avere bisogno. Questo porterà lo stesso Bruce Wayne ad evadere per impedire che il ragazzo segua il suo stesso, tragico percorso. E’ già stato reso noto dallo stesso editore che Batman Beyond the Dark Knight non solo vedrà tornare vecchie conoscenze, che si tratti di amici o alleati di Bruce Wayne, come Jack Napier (l’alias del Joker apparso proprio nella prima parte di White Knight) ma assisteremo all’esordio in questo universo anche di Jason Todd, conosciuto storicamente come il secondo Robin.

Il desiderio di raccontare con Batman Beyond the Dark Knight la propria versione futuristica di Batman è nata in Sean Gordon Murphy nel ricordare come da bambino rimase stupito dell’evoluzione che questo personaggio ebbe nei programmi televisivi, passando dagli show in bianco e nero ai cartoni animati con auto volanti. Come già ci abituato con le precedenti serie, questo spunto incontrerà un approccio più realistico allo svolgimento della storia, mostrando per esempio come Gotham sia cambiata grazie alla fortuna dei Wayne, anche se questo potrebbe non essere necessariamente un bene.

Grazie a Panini Comics, potete recuperare su Amazon.it tutti gli altri volumi che fanno parte dell’elseworld White Knight: dalla prima serie Batman Cavaliere Bianco al suo sequel Batman La Maledizione del Cavaliere Bianco e lo spin off dedicato ad Harley Quinn, Batman Cavaliere Bianco presenta: Harley Quinn. Il primo numero di Batman Beyond the Dark Knight uscirà nelle fumetterie americane il 29 Marzo 2022, e vedrà inoltre per la prima volta non più come colorista Matt Hollingsworth, sostituito da Dave Stewart.