Dove e come vedere Lightyear – La Vera Storia di Buzz in streaming? È tempo di scoprire le vere origini di Buzz Lightyear, l’astronauta che ispirò il giocattolo protagonista di Toy Story. Eccovi tutte le informazioni con trama, cast, riferimenti rispetto alla serie principale e ovviamente il trailer.

Recuperate il nostro articolo Toy Story, una storia di pezzi di cuore (e non solo di plastica)

Lightyear – La Vera Storia di Buzz in streaming

Dove vedere Lightyear – La Vera Storia di Buzz in streaming

Lightyear – La Vera Storia di Buzz sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney Plus

Volete sapere quali titoli troverete nella libreria di Disney Plus una volta abbonati? Recuperate i nostri articoli:

Quando uscirà in streaming Lightyear – La Vera Storia di Buzz?

Il film debutterà in esclusiva su Disney Plus il prossimo 3 agosto. Sarà disponibile senza costi aggiuntivi rispetto al normale abbonamento.

La trama di Lightyear – La Vera Storia di Buzz

Disney Plus presenta così il film:

Lightyear – La vera storia di Buzz racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, e segue il leggendario Space Ranger dopo essere rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L’arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione.

Il cast e i personaggi di Lightyear – La Vera Storia di Buzz

Lightyear – La Vera Storia di Buzz è diretto da Angus MacLane (co-regista di Alla Ricerca di Dory) ed è prodotto da Galyn Susman (Toy Story: Tutto un altro mondo). La colonna sonora del film è firmata dal premiato compositore Michael Giacchino (The Batman, Up). Nella versione italiana del film prestano le proprie voci Alberto Boubakar Malanchino (Buzz Lightyear), Ludovico Tersigni (Sox), Esther Elisha (Alisha Hawthorne) e Linda Raimondo che interpreta un cameo. Inoltre i piloti della Scuderia Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz interpretano un cameo rispettivamente nella versione italiana e spagnola del film.

Il trailer italiano di Lightyear – La Vera Storia di Buzz

Eccovi il trailer italiano di Lightyear – La Vera Storia di Buzz:

Cosa vedere prima di Lightyear – La Vera Storia di Buzz?

Essendo a tutti gli effetti un prequel, vi consigliamo di recuperare tutta la saga di Toy Story, disponibile su Disney Plus, ed in particolare Toy Story 2.

L’offerta di Disney+