Il nuovo trailer di Red Notice, il film Netflix con Dwayne The Rock Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds

Netflix ha da poco pubblicato il nuovo trailer di Red Notice, nuova pellicola con Dwayne The Rock Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds e che verrà distribuita dalla piattaforma di streaming il prossimo Novembre.

Il prossimo 12 Novembre Netflix pubblicherà il suo nuovo film Red Notice, pellicola presentata un paio di mesi fa e a cui è stata dedicata una breve clip anche durante lo scorso evento di Netflix TuDum. I già citati attori, Dwayne The Rock Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, saranno i protagonisti di questa pellicola action che vedrà il protagonista John Hartley, interpretato da The Rock, un agente di polizia dell’Interpol sulle tracce dell’abilissima ladra Sarah Black, nota come L’Alfiere (Gal Gadot), e per perseguire il suo scopo sarà costretto a stringere un accordo con un altro ladro, Nolan Booth, interpretato da Ryan Reynolds. Il titolo fa riferimento alla “red notice”, ovvero al mandato di cattura che il poliziotto riceve per mettersi sulle tracce dei due incalliti criminali.

Red Notice ha sin da subito destato un grande interesse, essendo la pellicola più costosa realizzata da Netflix. Dalle clip pubblicate finora sembra che il film avrà una discreta dose di azione. Il film è diretto da Rawson Marshall Thurber, prodotto dallo stesso Dwayne Johnson e da Rawson Marshall Thurber, Dany Garcia, Hiram Garcia e Beau Flynn, mentre le musiche sono state realizzate da Steve Jablonsky. Oltre ai tre attori principali, nel cast figurano anche Chris Diamantopoulos e Ritu Arya. Dwayne Johnson è stato di recente impegnato per la realizzazione del nuovo film del DC Extended Universe, Black Adam, in cui interpreta l’omonimo protagonista: in occasione dello scorso DC Fandome 2021 è stato proprio pubblicato un primo trailer del film sequel di Shazam, che trovate disponibile su Amazon.it.

Di seguito, trovate il nuovo trailer italiano di Red Notice:

Vi ricordiamo che Red Notice sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix il prossimo 12 Novembre.