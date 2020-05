Edizioni Star Comics e Feltrinelli regalano una shopper Edens Zero

Edizioni Star Comics e le librerie Feltrinelli uniscono le forze per una nuova iniziativa legata a Edens Zero, la nuovissima serie di Hiro Mashima già apprezzato autore di Rave e Fairy Tail.

Dal 22 maggio al 22 giugno acquistando 2 volume del catalogo Edizioni Star Comics in una delle librerie Feltrinelli riceverete in omaggio una pratica shopper in cotone griffata Edens Zero.

L’iniziativa è volta a promuovere il vastissimo catalogo manga di Edizioni Star Comics arrivando anche nelle così dette libreria “di varia” grazie ad un’opera di uno dei suoi autori più giovani e conosciuti.

Ricordiamo che Edens Zero è ancora in corso di pubblicazione in Giappone su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dopo ha esordito il 27 giugno 2018; all’attivo ci sono 8 volumi – l’8° è uscito il 17 Febbraio 2020 in Giappone – mentre in Italia Edizioni Star Comics ha pubblicato il 5° volume.

Nelle intenzioni di Hiro Mashima la serie dovrebbe essere più lunga di Rave, che durò 35 volumi, ma più corta di Fairy Tail che invece arrivò a ben 63 volumi.

Eccovi la sinossi tratta da Edens Zero Vol. 1:

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini!

Recentemente Edizioni Star Comics ha annunciato Kimi Wa Natsu No Naka e Kimi To Natsu No Naka; Reigen – spinoff di Mob Psycho 100; Record of Ragnarok; Mao di Rumiko Takahashi, la light novel One Piece Novel A, e due nuovi shojo.

Sotto l'hashtag #staracasa invece Edizioni Star Comics aveva varato un calendario per presentare ai lettori una serie di volumi in lettura gratuita, fra cui moltissimi numeri 1 di alcuni tra i manga e fumetti più apprezzati del suo ricco catalogo.