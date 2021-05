Tutti i film premio Oscar su Netflix

A pochi giorni dalla cerimonia che ha assegnato gli Oscar 2021, trovate nel nostro articolo dedicato tutti i vincitori, andiamo alla scoperta dei migliori film Oscar su Netflix. La piattaforma streaming ci offre attualmente un bel mix di grandi classici hollywoodiani del passato più o meno recente, qualche titolo decisamente meno mainstream e addirittura ben due documentari che hanno vinto la statuetta nella particolare categoria a loro riservata. Per quanto riguarda invece l’animazione troveremo un titolo decisamente sui generis, uno dei pochi non appartenente alla scuderia Disney/Pixar.

Vi ricordiamo che quest’anno la statuetta come miglior film è stata assegnata a Nomadland di Chloé Zhao di cui potete recuperare la nostra recensione. Per quanto riguarda Netflix invece trovate in questo nostro articolo una lista di film originali in arrivo entro il 2021.

I migliori film premio Oscar su Netflix

Salvate il Soldato Ryan (1998)

Salvate il Soldato Ryan (Saving Private Ryan) è un film del 1998 diretto da Steven Spielberg con Tom Hanks, Matt Damon, Edward Burs, Vin Diesel. Il film è ispirato alla vera storia dei Fratelli Niland e vinse ben 5 premi Oscar, fra cui quello per la miglior regia.

Nei giorni seguenti lo sbarco in Normandia, una madre americana sta per ricevere nello stesso giorno la notizia della morte di tre dei suoi figli su diversi fronti della guerra. Il comandante in capo generale Marshall dà ordine che il quarto fratello, Ryan, sbarcato in Normandia, venga rintracciato e portato a casa. Se siete appassionati di cinema bellico, in questo nostro articolo c’è una selezione di film di guerra presenti su Netflix.

Il Caso Spotlight (2015)

Il Caso Spotlight (Spotlight) è un film del 2015 diretto da Tom McCarthy con Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, Stanley Tucci e Billy Crudup. Il film vinse 2 premi Oscar fra cui quello come Miglior Film e narra i fatti di cronaca legati all’indagine del quotidiano The Boston Globe sull’arcivescovo Bernard Francis Law, accusato di aver coperto molti casi di pedofilia avvenuti in diverse parrocchie. L’indagine valse il Premio Pulitzer di pubblico servizio al quotidiano nel 2003 e aprì a numerose indagini sui casi di pedofilia all’interno della Chiesa cattolica.

Una squadra di giornalisti del Boston Globe conduce un’inchiesta che porta a una scioccante verità: la complicità della Chiesa in una vasta gamma di casi di abusi su minori. Il film documentario è basato su fatti realmente accaduti. Se siete appassionati di cinema indipendente, in questo nostro articolo c’è una selezione di film indipendenti presenti su Netflix.

The Social Network (2010)

The Social Network è un film del 2010 diretto da David Fincher con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer, Rooney Mara. Il film ha vinto 3 premi Oscar fra cui quello per la miglior sceneggiatura non originale scritta da Aaron Sorkin e basata sul libro di Ben Mezrich Miliardari per caso – L’invenzione di Facebook: una storia di soldi, sesso, genio e tradimento. Il film è incentrato sulla storia dei fondatori di Facebook.

La storia di Facebook e del suo inventore Mark Zuckerberg, allievo di Harvard e insopportabile genio dell’informatica, costantemente in bilico tra scarsa etica e intuizioni straordinarie.

Training Day (2001)

Training Day è un film del 2001 diretto da Antoine Fuqua e scritto da David Ayer con Ethan Hawke, Denzel Washington, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eva Mendes. Ha vinto un premio Oscar per il Miglior Attore non protagonista.

Jake Hoyt è appena entrato nell’Unità Narcotici del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Jake crede in quel che fa e non ha dubbi sul fatto che il suo sia un compito di rilevanza sociale. Ci penserà il collega veterano Alonzo Harris a cercare di aprirgli gli occhi rivelando tutta la corruzione.

Django Unchained (2012)

Django Unchained è un film del 2012 scritto e diretto da Quentin Tarantino con Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Don Johnson, Walton Goggins e James Remar. Il film ha vinto 2 premi Oscar fra cui quello per il Miglior Attore non Protagonista.

Il film è un omaggio alla pellicola del 1966 Django diretta da Sergio Corbucci e interpretata da Franco Nero, che in questo film compare in un cameo. Sulle tracce di due criminali in fuga e di una donna, il cacciatore di taglie di origini tedesche Schultz e lo schiavo Django instaurano un atipico sodalizio sullo sfondo della Guerra Civile Americana.

The Departed (2006)

The Departed è un film del 2006 diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Vera Farmiga, Martin Sheen, Alec Baldwin. Ha vinto 4 premi Oscar fra cui quello per il miglior film. Il personaggio di Matt Damon è liberamente basato sull’agente corrotto dell’FBI John Connolly mentre quello di Jack Nicholson al mafioso irlandese James Bulger.

Il film è un remake della pellicola Internal Affairs di Andrew Lau e Alan Mak. Il dipartimento di polizia di Boston ha deciso di sgominare il boss mafioso Frank Costello e la sua gang. Per questo motivo la giovane recluta Billy Costigan viene mandata in incognito tra le fila della gang.

Storia di un Matrimonio (2019)

Storia di un Matrimonio (Marriage Story) è un film del 2019 scritto e diretto da Noah Baumbach con Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta. Ha vinto il premio Oscar per la Miglior Attrice non Protagonista.

Un regista teatrale e la moglie attrice, un tempo felicemente sposati, intraprendono un lungo ed estenuante divorzio, che li pone di fronte ai loro limiti e alle necessarie rinunce con cui dovranno fare i conti. Rileggete la nostra recensione di Storia di un Matrimonio.

Roma (2018)

Roma è un film del 2018 scritto e diretto da Alfonso Cuarón con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Fernando Grediaga, Jorge Antonio Guerrero e Marco Graf. Ha vinto 3 premi Oscar fra cui quello per la Miglior Regia. Il titolo fa riferimento al quartiere Colonia Roma della città.

Cleo è una delle due collaboratrici domestiche che aiutano una coppia a prendersi cura dei loro quattro figli a Città del Messico. Tuttavia, una serie di complicazioni stanno per sconvolgere le loro vite. Recuperate il nostro articolo Notte degli Oscar: le curiosità dei discorsi più memorabili

La Teoria del Tutto (2014)

La Teoria del Tutto (The Theory of Everything) è un film del 2014 diretto da James Marsh con Eddie Redmayne, Felicity Jones, Charlie Cox, Emily Watson, David Thewlis. Ha vinto un premio Oscar per il Miglior Attore Protagonista. La pellicola racconta la vita di Stephen Hawking, celebre fisico, astrofisico e cosmologo e adatta la biografia Verso l’infinito (Travelling to Infinity: My Life With Stephen) scritta da Jane Wilde Hawking, ex-moglie del fisico.

È stato il primo film a raccontare la vita di Stephen Hawking, dopo il film per la televisione Hawking del 2004, dove il protagonista era interpretato dall’attore Benedict Cumberbatch.

È il 1963 e Stephen Hawking è un cosmologo dell’Università di Cambridge. L’uomo sta cercando di trovare un’equazione unificatrice per spiegare la nascita dell’universo ma una terribile notizia pone un freno ai suoi studi: il giovane apprende infatti di avere un male che affligge la sua capacità motoneuronale.

Rango (2011)

Rango è un film d’animazione del 2011 diretto da Gore Verbinski, scritto da John Logan, con Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin, Alfred Molina, Bill Nighy, Ned Beatty, Harry Dean Stanton, Ray Winstone, Timothy Olyphant. Ha vinto un premio Oscar ovviamente come Miglior Film d’Animazione.

Rango è un camaleonte domestico, abituato a vivere nel suo comodo e tranquillo terrario, che improvvisamente si trova perso nel deserto. Se siete appassionati di cinema d’azione, recuperate il nostro articolo Netflix: le migliori serie d’animazione per adulti.

Quei Bravi Ragazzi (1990)

Quei Bravi Ragazzi (Goodfellas) è un film del 1990 diretto da Martin Scorsese con Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco. Ha vinto un premio Oscar per il Miglior Attore non Protagonista. È l’adattamento del romanzo Il delitto paga bene di Nicholas Pileggi, a sua volta basato sulle vicende del pentito Henry Hill, il film è stato scritto a quattro mani dallo stesso Pileggi e da Scorsese.

Un americano di origini italo irlandesi fa carriera nella mafia newyorchese degli anni 50, ma la vita da gangster riserva delle sorprese non previste.

Il Lato Positivo (2012)

Il Lato Positivo (Silver Linings Playbook) è un film del 2012 scritto e diretto da David O. Russell con Bradley Cooper, Jennifer Lawrence e Robert De Niro. Ha vinto un premio Oscar per la Miglior Attrice Protagonista. La pellicola adatta il romanzo L’orlo argenteo delle nuvole di Matthew Quick.

Pat, affetto da sindrome bipolare, ha passato otto mesi in un istituto per malattie mentali dopo aver compiuto un gesto insensato. Dimesso in seguito a un patteggiamento della pena che avrebbe dovuto scontare, è ora affidato alla custodia dei suoi genitori, che, nel tentativo di aiutarlo a rimettersi in sesto cercano di condividere con lui la passione di famiglia per la squadra di football dei Philadelphia Eagles. Nel frattempo, però, conosce una ragazza con cui decide di accettare una sfida.

Icarus (2017)

Icarus è un documentario statunitense del 2017 diretto da Bryan Fogel. Ha vinto il premio Oscar come Miglior Documentario.

Un ciclista indaga sul doping negli sport e registra i cambiamenti nelle proprie prestazioni. Fa amicizia con esperti russi e insieme svelano uno scandalo di doping alle Olimpiadi di Sochi.

I Caschi Bianchi (2016)

I Caschi Bianchi è un documentario del 2016 diretto da Orlando von Einsiedel. Ha vinto il premio Oscar come Miglior Cortometraggio Documentario.

La guerra in Siria dura ormai da anni. Mentre i bombardamenti si susseguono e le vittime aumentano, gruppi di volontari non si perdono d’animo e scavano nelle macerie per tentare di salvare i superstiti.

