Goku sta volando a New York in occasione della celebre Macy’s Thanksgiving Day Parade, la più grande sfilata al mondo allestita ogni anno per il Giorno del Ringraziamento, celebre festività che si sta consumando in queste ore.

Goku in volo verso New York per il Giorno del Ringraziamento

Per il terzo anno consecutivo, pertanto, il gigantesco eroe di Dragon Ball evoluto in Super Saiyan Blue sta volando imponente tra i cieli de la Grande Mela supportato dall’accompagnamento di coloro i quali stanno presenziando alla parata.

Possiamo guardare un video dell’evento spuntato qualche istante fa sul web con l’immenso Goku a difendere la città americana:

Super Saiyan Blue Goku flying at the 95th Macy's Thanksgiving Parade! Happy #ThanksgivingDay everyone!#DragonBall pic.twitter.com/rF62DmOLHE — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) November 25, 2021

E di seguito altre foto sempre rintracciate online:

Dragon Ball: cosa c’è di nuovo

Dragon Ball tornerà molto presto al cinema con un nuovo film animato, precisamente il secondo a confluire nel franchise di Dragon Ball Super, ovvero Dragon Ball Super: Super Hero. (21° considerando la totalità del franchise). Il film animato, prodotto da Toei Animation, uscirà nelle sale giapponesi nel 2022 e presenterà storia, character design e dialoghi di Akira Toriyama.

In più, nel 2024 la storica serie originale festeggerà 40 anni e da questa estate ha avuto inizio la campagna di rifacimento delle copertine dei 42 volumi da parte dei colleghi di Akira Toriyama presso Shueisha. Guardate qui di seguito la più recente.

Ancora, il 3 dicembre 2021 uscirà in Giappone e negozi online il volume 17 del manga di Dragon Ball Super, il sequel che segue la continuity dell’opera originale a cura di Toyotaro attualmente focalizzato sull’arco narrativo del sopravvissuto Granola. Riproponiamo la copertina:

Dragon Ball Super: il manga e l’anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

Un nuovo film animato arriverà nelle sale giapponesi nel 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 78, con i primi 72 scritti raccolti in 16 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 14 volumi già disponibili per l’acquisto. Recuperate su Amazon il volume più recente dell’edizione italiana di Dragon Ball Super, il 14°.