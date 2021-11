40 anni di Dragon Ball: l’omaggio di Ryuhei Tamura (Beelzebub)

A novembre 2024 saranno 40 anni di Dragon Ball, la celebre serie manga ideata e scritta dal geniale Akira Toriyama, e i festeggiamenti per il grande traguardo continuano. Adesso è giunto il turno di Ryuhei Tamura, autore celebre per Beelzebub e, di recente, di Hardboiled & Dolphin.

In onore di off-topic, precisiamo che Yamato Video ha di recente annunciato il doppiaggio italiano dell’adattamento italiano di Beelzebub e qui possiamo raggiungere i dettagli.

40 anni di Dragon Ball: l’omaggio di Ryuhei Tamura

Tornando all’oggetto della news, come ormai noto, per festeggiare il grande traguardo, ogni mese un mangaka diverso sta disegnando il proprio omaggio per Dragon Ball realizzando la propria versione di una delle 42 copertine che compongono la serie originale. L’omaggio è parte integrante della DRAGON BALL Super Gallery Project che durerà, appunto, sino a novembre 2024.

Iniziato il 4 agosto 2021, il progetto continua con Ryuhei Tamura che ha realizzato la sua versione del Volume 38 di Dragon Ball.

L’illustrazione di copertina è stata svelata all’interno del numero di dicembre di Saikyo Jump, rivista manga mensile edita da Shueisha, disponibile per l’acquisto in Giappone e negozi online.

La possiamo guardare di seguito dopo essere emersa online su Twitter:

Questa, invece, l’edizione originale dal maestro Toriyama:

Gli omaggi dei precedenti mangaka

Come già citato gli omaggi sono cominciati a partire da agosto, pertanto cliccate qui per rivedere l’illustrazione di Masashi Kishimoto (Naruto), qui per Tite Kubo (Bleach), qui per Osamu Akimoto (Kochikame).

40 anni di Dragon Ball

Dragon Ball nasce il novembre 1984 tra le pagine di Weekly Shonen Jump e si conclude a maggio 1995 collezionando un totale di 519 capitoli e 42 volumetti. La serie ha raggiunto il successo e il cuore di tutto il mondo proponendo una tipologia di shonen fresca, leggera, emozionante con un comparto narrativo e lottato di impatto che aprirà la pista del successo anche per i futuri autori che vi si ispireranno a Toriyama-sensei.

La serie vive ancora nell’attualità con Dragon Ball Super, il manga che si pone cronologicamente tra la sconfitta di Majin Bu e la fine della seconda parte di Dragon Ball.