House Of The Dragon episodio 2ci ha mostrato per la prima volta la sua sigla (di cui vi abbiamo svelato i segreti in questo nostro articolo) e presenta, proprio come il primo episodio della serie, alcune differenze rispetto a Fuoco e Sangue, il libro scritto da George R. R. Martin su cui si basa questa nuova serie spin-off del Trono di Spade. Potete acquistarlo qui su Amazon. Anche se lo stesso Martin è fra i creatori di House of the Dragon, è normale che ci sia qualche discrepanza rispetto al suo libro. In questo articolo, ci occuperemo di segnalare le principali differenze fra House Of The Dragon episodio 2 e il libro.

House Of The Dragon episodio 2: le differenze con il libro

Craghas Drahar e il Morbo Grigio

Craghas Drahar è il misterioso e sadico individuo che, sta prendendo d’assalto le navi mercantili nelle Stepstones dando poi in pasto i malcapitati equipaggi ai granchi (da cui l’epiteto Crabfeeder, Nutrigranchi). Viene mostrato brevemente durante House Of The Dragon episodio 2, ma anche da queste poche immagini è possibile notare sulla sua pelle delle macchie grigiastre e dall’aspetto squamoso:

Coloro fra di voi che conoscono già il mondo creato da Martin e hanno già visto Il Trono di Spade avranno di certo riconosciuto queste macchie: sembrerebbero proprio i segni del Morbo Grigio, malattia pressoché incurabile (se non nelle prime fasi) che si estende pian piano in tutto il corpo, fino a raggiungere, negli stadi più avanzati, anche il cervello, alterando fortemente le capacità cognitive del malato e portandolo alla follia, prima che alla inevitabile morte.

Ebbene, questo dettaglio non è affatto presente in Fuoco e Sangue, in cui non viene mai detto che il Nutrigranchi abbia contratto il terribile Morbo Grigio. Se siete curiosi di scoprire chi è in realtà Craghas Drahar, vi invitiamo a consultare questo nostro articolo.

Come affrontare il Nutrigranchi?

Nel corso di House Of The Dragon episodio 2 abbiamo avuto anche modo di vedere i diversi approcci all’invasione delle Stepstones da parte di Craghas Drahar. Anche in questa sezione ci sono lacune importanti differenze fra l’episodio e Fuoco e Sangue. Nella serie, vediamo Corlys Velaryon richiedere a gran voce un intervento di tipo offensivo nelle Stepstone per salvaguardare una rotta marina molto importante per Westeros. Inoltre, gran parte delle navi prese d’assalto dal Nutrigranchi e dai suoi pirati appartengono proprio a lui; alla luce di questo, al sua richiesta di aiuta sembra più che legittima e plausibile.

Tuttavia, nulla di tutto questo viene menzionato nel libro: in Fuoco e Sangue, non si fa menzione del fatto che Craghas Drahar abbia affondato delle navi di Corlys. La vera ragione per combattere Drahar era il fatto che lui e i suoi scagnozzi richiedessero un pesantissimo pedaggio in cambio di un passaggio sicuro. Inoltre, nel libro manca tutto l’episodio in cui Corlys chiede a re Viserys di agire contro Drahar, e quest’ultimo rifiuta. Nel libro, viene semplicemente detto che Corlys Velaryon e Daemon Targaryen hanno unito le forze contro il Nutrigranchi, mentre nella serie si è scelto di fare di questa decisione una conseguenza del rifiuto del re di scendere in guerra contro Drahar.

Sempre in questa sezione iniziale di House Of The Dragon episodio 2, durante il dibattito riguardo i modi di affrontare la nuova minaccia nelle Stepstones, Rhaenyra ha proposto a suo padre di inviare nelle Stepstones i Cavalcadraghi, di cui la principessa fa parte. Naturalmente, non viene presa sul serio.

La ribellione di Daemon Targaryen

In House Of The Dragon episodio 2 vediamo anche diverse sezioni in cui grande protagonista è Daemon Targaryen. Il principe ha occupato Roccia del Drago e ha rubato un uovo di drago senza alcun permesso da parte della corona, forte anche dell’appoggio della Guardia Cittadina, di cui è il Comandante e che gli ha, per questo, giurato fedektà. Per questo, il Primo Cavaliere Otto Hightgower, coadiuvato, a sorpresa, da Rhanyra Targaryen, si è dovuto recare a Roccia del Drago (il re voleva andarci di persona, ma Otto ha reputato che sarebbe stato troppo pericoloso per lui) per cercare di riottenere indietro il prezioso uovo e di costringere Daemon a lasciare Roccia del Drago.

Matt Smith in House of the Dragon

Nel libro tutto questo manca quasi del tutto: semplicemente, dopo che Viserys lo respinse come erede, Daemon si ritirò a Roccia del Drago e rimase lì, in isolamento, per sei mesi (proprio come avviene nell’episodio). Inoltre, il principe non ha mai annunciato pubblicamente le sue intenzioni di prendere Mysaria come seconda moglie. In Fuoco e Sangue, Mysaria resta effettivamente incinta di Daemon, il quale le regala un uomo di drago, seguendo la tradizione della sua famiglia. La scelta di donare un uovo di drago a un figlio bastardo (ricordiamo che Daemon era già sposato) mandò su tutte le furie re Viserys, che ordinò a suo fratello minore di restituire l’uovo, rimandare Mysaria a Lys e tornare dalla sua prima moglie. Mysarya perse il suo bambino quando la nave su cui viaggiava fu colpita da una tempesta, incrinando ulteriormente il rapporto fra i fratelli Targaryen.

Le reazioni all’annuncio di Viserys Targaryen

Quando re Viserys annuncia di voler sposare Lady Alicent Hightower scatena il disappunto di tutto il Concilio ristretto, in particolare di Corlys Velaryon, e di sua figlia Rhaenyra. Nel libro, invece, questa scelta non suscitò tanto scalpore: in realtà, i maggiori oppositori a questa scelta erano Corlys e Daemon. Questo perché, in Fuoco e Sangue, non c’è moltissima differenza di età fra re Viserys e Alicent: infatti, il re aveva 25 anni, mentre Alicent 18, e Rhaenyra aveva solo 9 anni, quando suo padre si risposò.

La scelta di rendere Alicent e Rhaenyra coetanee nella serie è funzionale al rapporto he le lega sullo schermo: non sarebbe stata plausibile un’amicizia fra una ragazza di 18 anni e una bimba di 9!

I primi due episodi di House of the Dragon sono già disponibili in Italia in V.O. sottotitolati in esclusiva su Sky e in streaming on demand solo su NOW TV in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, mentre i nuovi episodi saranno messi in onda ogni lunedì per altre 8 settimane, e dal 29 agosto saranno disponibili anche gli episodi doppiati in italiano. Su queste pagine trovate la nostra recensione in anteprima dei primi 6 episodi della serie. Per usufruire di questi e tanti altri contenuti, potete acquistare NOW TV Stick con i primi 3 mesi a scelta fra Cinema oppure Entertainment direttamente qui su Amazon.