Katee Sackhoff racconta come ha interpretato Bo-Katan

L’ultimo episodio di Star Wars: The Mandalorian ha portato la guerriera Bo-Katan Kryze nell’universo live-action, con la doppiatrice Katee Sackhoff che ha ripreso, nel live-action, il ruolo già interpretato nella serie Disney animata.

Questa apparizione rappresenta una svolta importante nella trama di The Mandalorian e una prima volta storica nel franchise di Star Wars. Di personaggi introdotti prima nelle serie animate, e poi presentati nei film ce ne sono molti nel franchise. Tuttavia, mentre il personaggio di Saw Gerrera ha debuttato per la prima volta nella serie animata Star Wars: The Clone Wars, doppiato da Andrew Kishino, per poi venire interpretato da Forest Whitaker nel film Rogue One: A Star Wars Story, Katee Sackhoff è la prima doppiatrice a fare il salto dalla serie animata all’universo live-action. Durante un’intervista rilasciata alla rivista Variety (che potete leggere a questo link), Katee Sackhoff ha raccontato la sorpresa vissuta nel doversi unire al cast di The Mandalorian. La doppiatrice e attrice ha raccontato anche di come la sfida di adattare il suo ruolo di doppiatrice ad una parte più intensa e fisica come quella in un live-action sia stata difficile, lodando il regista Bryce Dallas Howard per la sua guida ed il suo supporto.

È stata un’esperienza completamente diversa per me. Una delle cose che ha agito in mio favore in questo episodio è stato Bryce Dallas Howard, che è una regista fenomenale e anche un’attrice incredibile. Non ce l’avrei fatta senza di lei, mi ha davvero aiutato a capire che solo perché conoscevo così bene questo personaggio non significava che avessi già capito come interpretarla. È stata dura all’inizio. Una delle cose più divertenti per me è stato stabilire il suo sguardo. Lo sguardo della sua faccia era così importante per me perché c’erano dettagli su di lei che come fan di Clone Wars e Rebels sono abituata a vedere. Le sue lentiggini, i suoi capelli rossi, i suoi occhi verdi, le sue sopracciglia che puntano verso il basso in modo leggermente innaturale, e la cicatrice sulla fronte. Volevo che tutto questo fosse lì, e a loro onore, [di Jon Favreau e Dave Filoni] e Bryce mi hanno fatto sedere e giocare davvero con quell’aspetto.

Katee Sackhoff ha aggiunto che, durante la preparazione al ruolo nel live-action, ha lavorato a stretto contatto con la troupe per rendere al meglio la fisicità di Bo-Katan Kryze, cercando di renderla meno cartoonesca e più simile ad una persona reale, senza tuttavia stravolgere i tratti distintivi tanto cari ai fan di Star Wars: The Clone Wars. Questo impegno si è tradotto in capelli più scuri, sopracciglia più sottili e un grande sforzo da parte dell’attrice affinché Bo-Katan Kryze non risultasse un personaggio “stridente” con il resto della serie. I nuovi episodi di The Mandalorian sono disponibili ogni Venerdì su Disney +.