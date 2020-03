Disney+ in Italia: i contenuti disponibili al lancio e nei prossimi mesi

Ecco la line-up Disney+ di alcuni contenuti disponibili nel vasto catalogo a partire dal 24 marzo 2020, con film, serie TV e d’animazione, documentari e produzioni originali.

La nuova piattaforma streaming di casa Disney farà felici proprio tutti, con un assortimento di contenuti molto ampio e variegato che comprenderà i film classici, le produzioni del MCU e dell’universo di Star Wars, documentari, pellicole originali e produzioni italiane.

Disney+, in arrivo dal 24 marzo, “dà i numeri”: oltre 500 film, più di 350 serie, 25 originali esclusivi. Un catalogo invidiabile di cui è stata resa nota la line-up, inerente ai contenuti già disponibili al lancio e quelli in arrivo prossimamente.

Sono stati aperti i preorder a prezzo scontato per aderire alla piattaforma di streaming Disney+. Da oggi e sino al 23 Marzo sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale a 59,99 con uno sconto quindi del 16% sul prezzo standard annuale di 69,99 euro e del 30% su quello mensile di 6,99 euro.

Marvel

I fan del Marvel Cinematic Universe troveranno oltre 30 film ad accoglierli al lancio di Disney+, tra cui anche le pellicole più recenti e di successo quali Avengers: Endgame, Captain Marvel e Black Panther; presenti anche 40 serie, sia d’animazione che live action, che comprenderanno anche Marvel’s Spiderman e Marvel’s Agent Carter. Annunciate anche le nuove serie TV in arrivo nei prossimi mesi: The Falcon and the Winter Soldier (interpretati rispettivamente da Anthony Mackie e Sebastian Stan); WandaVision, in cui Elizabeth Olsen e Paul Bettany si ritroveranno ancora una volta nei panni di Wanda e Visione; Loki, dedicato al villain più amato dal pubblico il cui ruolo non poteva che essere ricoperto da Tom Hiddleston. Confermato l’arrivo anche delle serie Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

Star Wars

Oltre agli acclamati film di Star Wars, Disney+ fornirà l’accesso anche alle serie TV dedicate alla saga, come la serie d’animazione Star Wars: The Clone Wars e The Mandalorian con il tanto atteso Baby Yoda.

Animazione Pixar

Anche la casa dell’iconica lampada avrà ampio spazio nel catalogo Disney+, con classici dell’animazione quali Toy Story, Monsters & Co., Wall.E, Up e Ratatouille oltre a dei corti inediti quali ad esempio il cortometraggio animato dedicato a Bo Peep: Vita da lampada, e Pixar tra la gente la serie live action in cui i personaggi Pixar si muoveranno nel nostro mondo e I perché di Forky in cui ritroverete il simpatico forchetto di Toy Story 4. Un canale quindi dedicato ai film Disney Pixar a 360°

I Simpson

Per la prima volta su una piattaforma streaming, arrivano I Simpson: l’iconica famiglia di Springfield approderà infatti su Disney+ con oltre 500 episodi disponibili.

Nation Geographic

Anche la divulgazione avrà una fetta consistente di contenuti in streaming: National Geographic porterà infatti le sue produzioni documentaristiche, quali il premio Oscar Free Solo, le serie One Strange Rock, Dr. Pol, Brain Games, o film-documentario come Into the Okavango e la pellicola premiata al Sundance Film Festival Science Fair.

Grandi classici Disney

Potevano mancare i classici? Certo che no! D’altronde non c’è Disney senza i film storici che amiamo da sempre: disponibili quindi a catalogo i grandi Classici come Fantasia, Dumbo, Gli Aristogatti, Alice nel Paese delle Meraviglie, La Sirenetta, Pinocchio, Cenerentola, La Carica dei 101 e tanti altri, i quali saranno affiancati anche dalle produzioni più recenti quali Frozen o Aladdin.

Serie originali e produzioni per ragazzi

Tra le produzioni originali annunciate nella line-up di Disney+, avremo Timmy Frana: Qualcuno ha sbagliato e Stargirl, disponibili al lancio della piattaforma; ma anche serie classiche come Violetta e Hannah Montana. Il nuovo servizio streaming ha pensato anche ai più piccoli: per loro ci saranno Topolino, Pj Masks – Superpigiamini, Dottoressa Peluche, Le Storie di Ladybug e Chat Noir, Vampirina, Jake e i pirati dell’Isola che non c’è, Alex & co, Phineas e Ferb, Zack & Cody.

Produzioni italiane

Due contenuti made in Italy approderanno nei prossimi mesi su Disney+: la serie Penny on Mars e I Cavalieri di Castelcorvo, un mistery dedicato ai più piccoli.

Vecchi e nuovi classici del cinema

Mary Poppins, Sister Act, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Avatar, ma anche Ralph Spacca Internet e il recente remake di Dumbo: su Disney+ si potranno trovare i classici del cinema più amati di sempre e le più recenti produzioni cinematografiche, che includeranno anche prime visioni assolute come Togo.

25 nuovi prodotti originali ed esclusivi

Nei prossimi mesi, la piattaforma streaming ospiterà numerosi originali esclusivi: High School Musical: The Musical, Il mondo secondo Jeff Goldblum della National Geographic, il remake di Lilli e il Vagabondo sono solo alcuni dei titoli disponibili per gli abbonati al servizio.

Disney+ sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2020 su tutti i dispositivi dotati di connessione Internet, incluse console da gaming, smart TV, dispositivi mobile e lettori multimediali. La piattaforma permetterà di avviare 4 stream simultanei, con la garanzia di una costante alta qualità e senza interruzioni pubblicitarie. Vi sarà anche la possibilità di impostare i profili per bambini, che permetteranno di accedere a contenuti adatti alla loro età tramite un’interfaccia di navigazione semplificata.