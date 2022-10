Lucca Comics and Games 2022 su Amazon, le Migliori Offerte: abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori offerte, disponibili da qualche giorno su Amazon, perfette per celebrare l’arrivo di Lucca Comics & Games 2022: ecco le promozioni direttamente dall’Amazon Geek Store, disponibili fino al primo novembre… Pronti?

Come ogni anno, anche questo 2022 si prepara ad accogliere tutto lo spettacolo di Lucca Comics and Games: l’appuntamento è da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre, per l’evento numero uno in Italia per gli appassionati di fumetti, manga, videogiochi e cultura pop in generale. Lucca Comics & Games si preannuncia davvero ricco di momenti imperdibili per grandi e piccini, e noi non mancheremo di raccontarvi passo dopo passo una delle manifestazioni più attese dell’anno: date un’occhiata alla nostra pagina dedicata!

Lucca Comics and Games 2022 su Amazon | Le Migliori Offerte

Maglia e T-Shirt Hellfire Club

Iniziamo con un gadget perfetto per tutti i fan di una delle serie TV più amate degli ultimi anni: Stranger Things. L’ultima stagione ha battuto tutti i record possibili e immaginabili, rilanciando la moda dell’Hellfire Club. Anche voi volete farne parte? Sul Geek Store di Amazon trovate maglie e T-Shirt davvero eccezionali, realizzate con licenza ufficiale e disponibili in varie taglie sia per donna che per uomo.

LEGO Minifigures Muppets

Passiamo a un gadget perfetto per grandi e piccini, ma anche per collezionisti amanti delle edizioni limitate. Ecco a voi un set LEGO con ben 6 personaggi dall’immortale mondo dei Muppets: ce n’è davvero per tutti i gusti, per una serie di Minifigures davvero esclusiva oggi disponibile a un prezzo molto interessante.

Zerocalcare – No sleep till Shengal

Zerocalcare è senza ombra di dubbio una delle firme più celebri dell’attuale panorama del fumetto italiano, con uno stile dissacrante ormai divenuto immediatamente riconoscibile. No sleep till Shengal è solo l’ultima opera di un autore che, oggi più che mai, è praticamente d’obbligo (ri)scoprire anche per comprendere meglio la società in cui viviamo.

Demon Slayer. Kimetsu no yaiba – Limited Edition

Un’Edizione Limitata super esclusiva, per una delle opere più amate degli ultimi anni. Kimetsu no yaiba è il volume di Demon Slayer che nessun appassionato si può proprio perdere, con ben 32 stickers e altre piccole sorprese perfette per celebrare l’amore per questa serie così spettacolare.

Risiko

Un classico che non ha bisogno di presentazioni: chi di noi non ha mai fatto una partita a Risiko? Si tratta di uno dei giochi da tavolo più celebri al mondo, perfetto per partite da 3 a 6 giocatori e in grado di regalare ore e ore di puro divertimento a grandi e piccini. Allora, pronti a scendere sul campo di battaglia?

One piece – Le ricette piratesche di Sanji

Il volume che non può mancare nella collezione di ogni appassionato di One Piece. Le ricette piratesche di Sanji è più di un semplice libro di cucina: è un vero e proprio racconto di uno dei manga più apprezzati della storia di questo medium. Edito per l’Italia da Star Comics, questo libro promette di svelare trucchi e segreti di Sanji… E non solo!

Sandman library – Edizione definitiva

L’opera magna di Neil Gaiman in un’edizione davvero, ma davvero eccezionale. Questo cofanetto racchiude i dieci volumi originali della serie di Sandman con tanti contenuti extra, il prequel Ouverture, la storia Cacciatori di Sogni e la raccolta Notti eterne. Un vero e proprio must per tutti gli appassionati, nonché un’idea regalo perfetta per lasciare i veri fan a bocca aperta.

V per Vendetta

V per Vendetta è con tutta probabilità una delle opere più riuscite di Alan Moore, capace di creare e raccontare la società in un modo unico nel suo genere. Un capolavoro senza tempo, qui disponibile in una lussuosa edizione oversize con un cofanetto davvero esclusivo: il modo migliore per (ri)scoprire o celebrare una storia capace di emozionare, colpire e criticare come pochissime altre.

Guerra zero – Fortnite x Marvel

Chiudiamo con il volume finale della serie crossover Fortnite x Marvel: l’evento dell’anno, scritto da Christos Gage e dal CFO di Epic Games Donald Mustard. Si tratta dell’epica conclusione di una battaglia ricca di colpi di scena, capace di emozionare i lettori di tutto il mondo e che, a modo suo, è riuscita a portare qualcosa di nuovo nel ricco panorama del fumetto americano.

