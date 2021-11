Periodo di uscita e titolo del nuovo Predator dal Disney Plus Day

In concomitanza con l’inizio del Disney Plu Day, Disney e 20th Century Fox hanno annunciato il periodo di uscita e il titolo del nuovo Predator. Il film uscirà nell’estate 2022 direttamente in streaming e si intitolerà Predator – Prey (e non Skulls come precedentemente annunciato visto anche lo stesso titolo di lavorazione del film).

Predator Prey, quello che sappiamo sul film

Il quinto film del franchise con protagonista la razza guerriera aliena degli yautja sarà diretto da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) per una sceneggiatura di Patrick Aison e sarà ambientato nel passato.

Più precisamente il film racconterà il primo viaggio del Predator sul pianeta Terra dove si scontrerà con una guerriera della tribù Comanche.

Le anteprime su Disney Plus

Venerdì 12, a partire dalla 15, sui canali social ufficiali di Disney Plus arriveranno nuovi trailer e clip esclusive oltre ai contributi dei creatori e delle star di Disney Plus legati ai contenuti in arrivo di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.

Da segnalare:

Un nuovo documentario intitolato Il Making of di Happier than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles sul recente concerto cinematografico di Billie Eilish su Disney Plus

Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, un documentario speciale che racconta la realizzazione di una delle più recenti uscite al cinema Marvel Studios

Marvel Studios Legends: Hawkeye, un episodio che fa rivivere tutti i momenti epici di Hawkeye provenienti dal MCU in vista dell’arrivo della serie originale Disney Plus

La commedia musicale, romantica e fantasy Come d’incanto del 2007, con Amy Adams e Patrick Dempsey, un mix di live-action e animazione

Il recente film originale Disney Channel Spin DJ Mix in cui Rhea, un’adolescente americana di origine indiana, scopre la sua passione per il mondo dei DJ e inizia a dedicarsi alla produzione musicale fondendo la sua cultura dell’Asia meridionale con il mondo che la circonda

Queste anteprime si uniscono ai titoli precedenti annunciati in arrivo in esclusiva proprio durante il Disney Plus Day fra cui Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Jungle Cruise, Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo, I Racconti di Olaf, Ciao Alberto, I Simpson in Plusaversary, Il Mondo Secondo Jeff Goldblum e Intrecci del passato.

