Planet Manga annuncia il manga Star Wars – Rebels

Planet Manga ha annunciato, sulla sua pagina Facebook, la prossima pubblicazione di Star Wars – Rebels, l’adattamento manga della serie animata disponibile su Disney+. Quando verrà pubblicato il manga? Potremmo comprarlo a gennaio dell’anno prossimo.

A proposito di Star Wars – Rebels

Star Wars – Rebels di Kou Aoki è in corso di pubblicazione su Line Manga da dicembre 2019 e finora la serie si compone di 3 volumi.

Il manga è l’adattamento dell’omonima serie animata realizzata in computer grafica, prodotta da Lucasfilm e Lucasfilm Animation, composta da quattro stagioni trasmesse dal 2014 al 2018. I produttori esecutivi erano Dave Filoni, Simon Kinberg e Greg Weisman.

Lo spettacolo è stato acclamato dalla critica e presentava alcuni dei personaggi di Star Wars preferiti dai fan, come Kanan Jarrus, che era il fulcro della sua serie di romanzi e fumetti, e Chopper, un droide che ha fatto una breve apparizione nel film Rogue One: A Star Wars Story.

Questa una breve sinossi di Star Wars – Rebels:

Ambientato in un’epoca in cui l’Impero Galattico sta dando la caccia agli ultimi Jedi, una nascente ribellione contro l’Impero comincia a prendere forma. Star Wars – Rebels si svolge nella zona circostante il pianeta Lothal, dove l’Impero Galattico combatte contro Ezra, un adolescente truffatore con abilità latenti nella forza, Kanan, uno degli ultimi membri sopravvissuti dell’Ordine Jedi, e il resto dei ribelli a bordo dell’astronave Ghost.

Star Wars Rebels: Spark of Rebellion è disponibile in DVD grazie a Walt Disney Studios Home Entertainment.

Vi ricordiamo che la Planet Manga ha già pubblicato diversi manga basati su Star Wars, quali Star Wars Lost Stars e Le Leggende di Luke Skywalker che esplora cosa è successo a Luke Skywalker dopo gli eventi di Return of the Jedi e prima dell’inizio dell’ultima trilogia e, per saperne di più, leggete anche questo nostro articolo.

Iniziate a leggere il romanzo Star Wars: Una Nuova Alba disponibile su Amazon!