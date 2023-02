Se avete poche idee su come trascorrere il vostro San Valentino, la risposta è più semplice di quel che credete. La soluzione perfetta è restare comodamente a casa e cominciare una nuova serie TV, magari proprio insieme alla vostra metà. C’è l’imbarazzo della scelta? Non temete, saremo noi ad aiutarvi e a decidere per voi. Per un San Valentino su Prime Video coi fiocchi, infatti, vi consigliamo 5 serie TV romantici da gustare tutti d’un fiato.

San Valentino su Prime Video: 5 serie TV da recuperare

Her Private Life

Her Private Life



Questa serie televisiva coreana è una piacevole commedia romantica del 2019, diretta da Hong Jong-chan per lo Studio Dragon. Her Private Life racconta la storia di Sung Deok-mi, curatrice d’arte, e Ryan Gold, artista che sviluppa la sindrome di Stendhal. La doppia vita di lei rende il loro rapporto decisamente imprevedibile. Con la sua formula mai banale, questo k-drama è romantico, divertente, capace anche di non prendersi troppo sul serio, per un San Valentino su Prime Video leggero e piacevole.

Soulmates

Soulmates



Soulmates è un’esclusiva Amazon approdata sulla piattaforma streaming nel 2021, proprio durante il mese di febbraio. In un futuro prossimo, gli esseri umani creano un test che definisce con esattezza la propria anima gemella – da qui il titolo inequivocabile. Ogni persona ne possiede soltanto una, tuttavia non è detto che questa innovazione sia davvero volta a rendere la vita facile. In questo dramma fantascientifico e distopico, che sfocia quasi nel thriller, è evidente la mano degli autori di Black Mirror: lo spunto è sicuramente il quarto episodio della stagione 4 dal titolo Hang the DJ, in cui l’applicazione chiamata Coach si propone di gestire le relazioni amorose fino a trovare l’anima gemella. Nel cast troviamo Sarah Snook, Bill Skarsgard e Charlie Heaton (Stranger Things).

Modern Love

Modern Love



Composta da 2 stagioni, Modern Love (2019) è una commedia sentimentale di tipo antologico, diretta da John Carney. Si basa sulla rubrica settimanale pubblicata dal New York Times ed esplora l’amore in tutte le sue forme: romantico, sessuale, familiare, platonico e persino quello per sé stessi. Modern Love è perfetto per un San Valentino all’insegna della riflessione profonda, non senza una buona dose di romanticismo. Il cast vede grandissime personalità, come Anne Hathaway, Tina Fey (Only Murders in the Building), John Slattery, Dev Patel, Catherine Keener (Get Out), Olivia Cooke (Bates Motel, House of the Dragon), Andrew Scott e tanti altri ancora.

Wolf Like Me

Wolf Like Me



Con una sola stagione di 6 episodi, Wolf Like Me parla del destino, quello che fa sempre incontrare Gary e Mary. Lui è un padre single che cerca di provvedere in tutti i modi alla propria giovane figlia; lei è una donna in carriera, gestisce una rubrica di consigli. Due disastri emotivi i cui incontri accidentali saranno più che significativi. Scritta e diretta da Abe Forsythe, approda sulla piattaforma streaming nel 2022. Vede nel cast Josh Gad e Isla Fisher, che interpretano egregiamente i loro personaggi, per i quali si può soltanto provare estrema empatia sin dal primissimo momento.

Mammals

Mammals



Con James Corden nei panni del primo protagonista, Mammals è disponibile su Prime Video da novembre 2022. La miniserie di 6 episodi è un comedy drama che sviscera le conseguenze dell’istinto animale, proprio anche degli esseri umani. È il motore principale della turbolenta relazione tra Jamie Buckingham e sua moglie Amandine. Più di un segreto si cela dietro il loro complicato rapporto, e la serie di Jez Butterworth li svela uno ad uno, mescolando leggerezza e drammaticità. Mammals, infatti, non è solo un racconto in grado di intrattenere, ma offre tanti spunti di riflessione sulle relazioni sentimentali che non sempre sono come nei film, e di rado si riesce a credere nella “magia”, ma chi sa farlo è sicuramente più fortunato di tutti. Per approfondire l’argomento, date uno sguardo alla nostra recensione di Mammals.