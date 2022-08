Iniziano ad arrivare prime informazioni sull’adattamento televisivo di Horizon Zero Dawn, pluripremiato titolo targato Guerrilla Games uscito nel 2017 su PlayStation 4 e poi nel 2020 su PC. Sony ha riposto grande fiducia nel videogame, dando il via libera al sequel, Horizon Forbidden West, uscito quest’anno su PS4 e PS5. La serie TV promette di portare sul piccolo schermo tutta la magia e l’azione del franchise videoludico.

Steve Blackman sarà lo showrunner di Horizon 2074

Attraverso una nota stampa diramata sul sito di Netflix è stato annunciato che sarà Steve Blackman, già showrunner di The Umbrella Academy (rinnovata per una quarta e ultima stagione), ad occuparsi della serie su Horizon Zero Dawn che si chiamerà Horizon 2074. Le riprese avranno luogo in Canada per usufruire degli incentivi fiscali. Lo show si svolgerà in parallelo con la trama raccontata nel videogame, andando ad arricchire il già vasto universo narrativo. E ovviamente Aloy avrà anche in caso questo caso un ruolo importante.

“Guerrilla Games ha creato un mondo incredibilmente lussureggiante e vivo, con uomini e macchine che si trovano in rotta di collisione verso l’oblio. La loro salvezza arriva sotto forma di una giovane guerriera di nome Aloy, che non ha idea di essere la chiave per salvare il mondo. È sufficiente dire che sì, Aloy sarà un personaggio chiave della nostra storia. La mia partner di scrittura, Michelle Lovretta, e io siamo entusiasti di poter espandere questa straordinaria IP in una serie per tutti i tipi di spettatori” ha dichiarato Blackman ai microfoni di Tudum.

Il primo titolo del franchise è riuscito a superare i 20 milioni di copie vendute, mentre i giocatori hanno passato oltre un miliardo di ore all’interno del fantastico quanto minaccioso mondo di gioco.Nessuna notizia in merito al cast e alla possibile finestra di lancio. Horizon Zero Dawn non sarà l’unico videogame Sony a diventare una serie TV: Amazon Prime Video è infatti al lavoro su un adattamento televisivo di God of War, franchise che non ha bisogno di presentazioni.