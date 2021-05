Le serie TV nuove e cancellate – Maggio 2021

Quali serie Tv usciranno a Maggio 2021? Aprile è stato un mese ricco di contenuti che hanno accompagnato l’inizio del nuovo anno ancora ricco di incertezze. Le serie televisive restano sempre una buona abitudine per godersi un po’ di sano riposo e tranquillità e dato che anche l’inizio del 2021 è stato alquanto turbolento, ecco che anche a maggio non mancheranno numerose novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Maggio 2021

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Disney+ previste per Maggio 2021. Vorreste vedere tutte queste serie nella vostra televisione, ma non avete a disposizione una Smart Tv? Ecco a voi il Fire Tv Stick di Amazon che vi permetterà di avere tutte le piattaforme di streaming e non solo a portata di app!

Vincenzo

Uscita: 2 Maggio 2021

K-drama che vede protagonista Song Joong Ki nei panni di Vincenzo Cassano, avvocato e consigliere di una famiglia mafiosa romana che l’ha adottato da piccolo. Dopo la formazione in Italia e la confidenza presa nel gestire affari loschi di vario genere, Vincenzo decide di tornare in patria, ovvero in Corea. Lì cercherà di recupera dei lingotti d’oro nascosti in un palazzo e dovrà vedersela con alcuni agguerriti contendenti.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Poliziesco, K-drama

Azione, Poliziesco, K-drama Numero stagioni: 1

The Girlfriend Experience

Uscita: 2 Maggio 2021

La serie esplora le relazioni tra le prostitute d’alto bordo più esclusive e i loro clienti, i quali chiedono ben più del semplice sesso. Queste donne condividono con i partner intimità romantica superiore a quella che gli stessi uomini hanno con le mogli o le fidanzate, diventando le loro confidenti. Arriva la terza stagione su StarzPlay.

In onda su: StarzPlay

StarzPlay Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 3

Chiamami Ancora Amore

Uscita: 3 Maggio 2021

Anna e Enrico si sono molto amati. E poi si sono molto odiati. Dopo undici anni di matrimonio e un figlio, si separano. La loro separazione diventa ben presto una guerra distruttiva, col risultato che i servizi sociali sono costretti a intervenire per valutare la loro capacità genitoriale. Com’è possibile che una coppia che è stata così complice e affiatata non riesca a risparmiarsi umiliazioni e vendette? Come può un amore così grande sfociare in un odio tanto cieco? Toccherà a un assistente sociale andare in fondo alla loro storia, ripercorrendola dall’inizio e svelando uno a uno i loro segreti, fino a scoprire il vero motivo dello scontro.

In onda su: Rai 1

Rai 1 Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Barry

Uscita: 3 Maggio 2021

Dopo l’uscita negli USA, approda anche da noi questo nuovo ciclo di episodi, che avrà il compito di confermare quanto di buono era stato mostrato nel primo capitolo. Ovviamente ritroveremo Bill Hader nei panni di Barry Berkman, protagonista di una vita divisa tra la rinnovata voglia di inseguire i propri sogni e il suo lato oscuro di assassino.

In onda su: Sky

Sky Genere: Azione, Poliziesco

Azione, Poliziesco Numero stagioni: 2

Navillera

Uscita: 4 Maggio 2021

Basata sul webtoon omonimo, Navillera è il nuovo k-drama diretto da Han Dong-Hwa. La vicenda principale andrà ad intrecciare i sogni di un uomo di 70 anni, Shim Deok-chul, a quelli del giovane Lee Chae-rok, entrambi legati dalla stessa passione per la danza. I due si sproneranno a vicenda cercando di realizzare i loro sogni, superando le differenze e gli ostacoli. Per quanto riguarda gli interpreti principali, Lee Chae-rok sarà interpretato da Song Kang, mentre Shim Deok-chul sarà portato in scena da Park In-hwan.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: K-drama

K-drama Numero stagioni: 1

Selena: La serie

Uscita: 4 Maggio 2021

La serie biografica americana diretta da Hiromi Kamata torna su Netflix continuando il racconto riguardante la vita di Selena Quintanilla-Pérez, importante esponente della musica tejano. Questa seconda parte sarà anche l’ultima, visto che il progetto era stato pensato proprio per essere diviso in due capitoli.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Biografico

Biografico Numero stagioni: 1

John Adams

Uscita: 4 Maggio 2021

John Adams, secondo presidente degli Stati Uniti, sarà protagonista di questa miniserie dedicata alla sua vita politica e privata, mentre sullo sfondo la guerra per l’Indipendenza imperversa. La vicenda principale trae ispirazione dal romanzo omonimo di David McCullough, e vedrà il presidente interpretato da Paul Giamatti. Al timone della serie troviamo Tom Hooper, mentre la sceneggiatura è stata curata da Kirk Ellis.

In onda su: Sky

Sky Genere: Storico

Storico Numero stagioni: 1

Hammarvik

Uscita: 4 Maggio 2021

Creata dalla scrittrice svedese Camilla Läckberg, Hammarvik vede al centro della storia la poliziotta Johanna (Disa Östrand) rientrata nella sua città natale per il funerale della madre. Nella cittadina un caso particolare attira l’attenzione di Johanna, ricordandole un episodio vissuto in passato, e la giovane poliziotta deciderà di prolungare la sua permanenza per far luce su quanto successo. Inizierà quindi un viaggio nel passato della donna, la quale rivedrà vecchi fantasmi che credeva di essersi lasciata alle spalle.

In onda su: Sky (Laeffe)

Sky (Laeffe) Genere: Poliziesco

Poliziesco Numero stagioni: 1

I figli di Sam – Verso le Tenebre

Uscita: 5 Maggio 2021

Docuserie che vede il giornalista Maury Terry seguire alcune piste legate agli omicidi compiuti da David Richard Berkowitz. Il noto serial killer confessò di aver ucciso 6 persone, e fu ribattezzato Figlio di Sam o Il killer della Calibro 44.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Mayans M.C.

Uscita: 7 Maggio 2021

Lo spinoff di Sons of Anarchy prosegue nel suo viaggio, dopo i risvolti del finale della stagione precedente. Un colpo di scena che avrà delle ripercussioni anche in questi nuovi episodi, nei quali rivedremo Ezekiel “EZ” Reyes interpretato da J. D. Pardo. Da sottolineare che, a causa di alcune vicissitudini legate a quanto accaduto nel corso delle riprese, il co-creatore Kurt Sutter non fa più parte del progetto. Nonostante questo, Mayans M.C. continua a seguire la sua strada, mentre all’orizzonte si prospettano nuove nubi, cariche di lotte ed alleanze.

In onda su: Sky (FOX)

Sky (FOX) Genere: Drammatico, Azione

Drammatico, Azione Numero stagioni: 3

Girl From Nowhere

Uscita: 7 Maggio 2021

Serie thriller thailandese che giunge alla sua seconda stagione tornando a seguire l’intelligente e misteriosa Nanno (interpretata da Chicha Amatayakul), studentessa che, passando da una scuola all’altra, svela le malefatte di inseganti e studenti. Le origini di Nanno verranno approfondite nel corso degli episodi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Thriller

Thriller Numero stagioni: 2

Jupiter Legacy

Uscita: 7 Maggio 2021

Basata sull’omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely, il racconto segue le vicende relative alla prima generazione di supereroi e ai loro figli, mentre quest’ultimi sentono il peso dell’eredità lasciata dai genitori e dovranno lottare per dimostrarsi all’altezza. La serie ideata da Steven S. DeKnight porterà in scena numerosi personaggi, tra i quali: Sheldon Sampson (interpretato da Josh Duhamel), Walter Sampson (Ben Daniels), Grace Sampson (Leslie Bibb), Chloe Sampson (Elena Kampouris), Brandon Sampson (Andrew Horton), George Hutchence (Matt Lanter), Fitz Small (Mike Wade) e Petra Small (Tenika Davis).

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino

Uscita: 7 Maggio 2021

Amazon a distanza di 40 anni ha ripreso la storia terribile di quei ragazzi della stazione della metro Zoo di Berlino, (Bahnhof zoo) che in quel quartiere si sballavano nei concerti di David Bowie, consumavano eroina fino a vendere il proprio corpo per comprarsi le dosi di droga. Christiane F. decise di raccontare la sua storia con grande schiettezza e Amazon ha deciso di adattarla in 8 episodi.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatico, Biografico, Storico

Drammatico, Biografico, Storico Numero stagioni: 1

Mythic Quest: Raven’s Banquet

Uscita: 7 Maggio 2021

La serie segue le vicende dei dipendenti di una studio di sviluppo di videogiochi che lavora a Mythic Quest, un popolare MMORPG creato dal direttore creativo dello studio Ian Grimm. Nella prima stagione, il team si prepara al lancio di una grossa espansione del gioco, Raven’s Banquet.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Star Wars: The Bad Batch

Uscita: 7 Maggio 2021

I membri della Bad Batch sono dei cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell’Esercito. Ognuno di essi ha una singolare abilità che li rende soldati fenomenali. Dovranno quindi affrontare diverse missioni per trovare il loro posto in una Galassia in rapido cambiamento.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Fantascienza, Animazione

Fantascienza, Animazione Numero stagioni: 1

The Hot Zone – Area di contagio

Uscita: 7 Maggio 2021

Miniserie ispirata alla vera storia delle origini del virus Ebola dalla foresta pluviale fino all’America. Una scienziata dell’esercito americano ha deciso di mettersi a rischio per fermare l’epidemia prima che si diffondesse troppo.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Tutto in Famiglia

Uscita: 7 Maggio 2021

Le 5 stagioni della sitcom di successo su una famiglia afroamericana. I genitori e i tre figli si confrontano su i problemi della vita quotidiana con esilaranti risultati.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Sitcom

Sitcom Numero stagioni: 5

Superstore

Uscita: 9 Maggio 2021

La sesta e ultima stagione della comedy vedrà il ritorno di America Ferrera nei panni di Amy, per chiudere la storyline di una delle colonne portanti della serie.

In onda su: Premium Stories

Premium Stories Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 6

9-1-1

Uscita: 10 Maggio 2021

Il drama procedurale creato da Ryan Murphy e Brad Falchuck arriva alla sua quarta stagione anche grazie ai grandi risultati di audience ottenuti negli States. Agenti di polizia e vigili del fuoco di Los Angeles saranno nuovamente protagonisti di straordinari salvataggi mentre cercheranno di proteggere le persone dai disastri che attanagliano la città. Come di consueto, ci sarà spazio anche per la vita privata dei personaggi principali, i quali cercheranno di far conciliare il loro difficile lavoro alla vita personale.

In onda su: Sky (FOX)

Sky (FOX) Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 4

9-1-1: Lone Star

Uscita: 10 Maggio 2021

Lo spinoff di 9-1-1 creato da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear ritorna in Italia in una seconda season molto attesa dai fan. Owen Strand (interpretato da Rob Lowe) sarà nuovamente protagonista in questa tornata di episodi e, insieme al suo team, affronterà situazioni al limite dell’incredibile, rischiando la vita per salvare le persone della città di Austin (Texas).

In onda su: Sky (FOX)

Sky (FOX) Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 2

I Soldi in Poche Parole (Money, Explained)

Uscita: 11 Maggio 2021

Il sistema finanziario che regola e scandisce la nostra quotidianità è una macchina complessa composta da mille sfaccettature. Questa docuserie cerca di far luce proprio su questo settore divenuto motore trainante del capitalismo moderno, perché i soldi non fanno la felicità, ma forse la possono imitare.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Docuserie

Docuserie Numero stagioni: 1

Enlightened – La nuova me

Uscita: 12 Maggio 2021 (la seconda stagione il 26 maggio 2021)

Dopo essere andate in onda negli USA ben 10 anni fa, arrivano finalmente in italia le prime due stagioni di Enlightened, serie televisiva statunitense ideata da Laura Dern e Mike White. La vicenda principale vede la dirigente aziendale Amy Jellicoe (Laura Dern) in preda ad una crisi nervosa che la costringe ad abbandonare la sua carriera e cambiare la sua vita. Inizierà quindi un percorso riabilitativo nelle Hawaii, in un ambiente diverso che la possa allontanare dalla frenesia cittadina per ritrovare la serenità perduta.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 2

The Upshaws

Uscita: 12 Maggio 2021

Creata da Regina Hicks e Wanda Sykes, The Upshaw è una nuova comedy che metterà sotto i riflettori la famiglia di Bennie Upshaw (Mike Epps) e Regina (Kim Fields). I due sono sposati e hanno quattro figli (uno dei quali nato da un’altra relazione), e tra una risata e l’altra ci faranno anche capire alcuni problemi che le famiglie di colore affrontano nella nostra società.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Castelvania

Uscita: 13 Maggio 2021

Serie animata di genere horror, ispirata al video game omonimo, racconta le avventure dell’ultimo sopravvissuto della dinastia Belmont: ambientato in un’epoca oscura, vediamo come il nostro eroe cercherà di salvare l’Europa dell’Est dalla furia sanguinaria di Vlad Tepes, il leggendario Dracula.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione, Fantasy, Horror

Animazione, Fantasy, Horror Numero stagioni: 4

Trying

Uscita: 14 Maggio 2021

Lo show Apple racconta i tentativi di Jason (Rafe Spall) e di Nikki (Esther Smith) di diventare genitori. Quando i due scoprono di non essere in grado di concepire, tentano la via dell’adozione, facendo i conti non solo con le difficoltà burocratiche della scelta, ma anche con i propri conflitti interni.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 2

The Underground Railroad

Uscita: 14 Maggio 2021

The Underground Railroad racconta in 10 episodi, il disperato tentativo di fuga per la libertà di Cora Randall (l’esordiente Thuso Mbedu) nel Sud pre-Guerra Civile Americana. Dopo essere scappata da una piantagione in Georgia alla ricerca della famigerata “ferrovia sotterranea”, Cora scopre che non si tratta di una mera metafora, ma di una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e conducenti, e di una rete segreta di tunnel e binari sotto il suolo sudista. Lungo il suo viaggio, Cora è inseguita da Ridgeway (Joel Edgerton), un cacciatore di taglie determinato a riportarla nella piantagione da cui è fuggita; ancor più perché la madre della ragazza, Mabel, è l’unica persona che non sia mai riuscito a catturare.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Drammatico, Biografico

Drammatico, Biografico Numero stagioni: 1

Halston

Uscita: 14 Maggio 2021

Il suo nome ha creato un impero, il suo stile ha definito un’epoca. Lo stilista americano Halston ha raggiunto la gloria prima di perdere il controllo della propria vita. Ewan McGregor interpreta la complessa e ambiziosa icona della moda in questa miniserie del premio Emmy Ryan Murphy.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Biografico

Drammatico, Biografico Numero stagioni: 1

Domina

Uscita: 14 Maggio 2021

L’ascesa di Livia Drusilla, terza consorte di Augusto interpretata da Kasia Smutniak, è il perno del racconto targato Sky Studios e Fifty Fathoms. Livia segnò al tempo una rottura riguardo il ruolo che veniva tipicamente assegnato alla donna, che in questo caso emerge e diventa parte fondamentale di un pezzo importante della storia dell’Impero Romano. Per quanto riguarda gli attori principali, Gaio Ottaviano sarà interpretato da Matthew McNulty, mentre la sorella Ottavia verrà portata in scena da Claire Forlani. Infine, da sottolineare la presenza nel cast di Liam Cunningham nelle vesti del padre di Livia, e Isabella Rossellini che sarà Balbina.

In onda su: Sky

Sky Genere: Storico

Storico Numero stagioni: 1

Move to Heaven

Uscita: 14 Maggio 2021

Diretta da Kim Sung-ho e scritta da Yoon Ji-ryeon, Move to Heaven è un k-drama ispirato al saggio scritto da Kim Sae-byul Things Left Behind. Geu-ru (Tang Jun-sang) è il protagonista della vicenda principale assieme allo zio Sang-gu (Lee Je-hoon), divenuto suo tutore. Geu-ru, affetto da sindrome di Asperger, è specialista di pulizia del trauma, e assieme a suo zio andrà incontro a storie incredibili.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: K-drama

K-drama Numero stagioni: 1

Haunted

Uscita: 14 Maggio 2021

Il paranormale ha da sempre ispirato storie ricche di tensione, giocando sull’unione di realtà e finzione e puntando molto sull’atmosfera creata. Haunted, serie antologica ispirata ad eventi reali si inserisce in questo filone, cercando di far leva sulla veridicità dei fatti raccontati.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Horror, Paranormale

Horror, Paranormale Numero stagioni: 3

Love, Deaths + Robots

Uscita: 14 Maggio 2021

La serie animata antologica creata da Tim Miller proporrà nuovamente storie appartenenti a generi diversi, ognuna caratterizzata da tratti che la distinguono dalle altre. Importante sottolineare che oltre a questa seconda stagione è stata annunciata anche una terza parte, che dovrebbe uscire nel corso del 2022.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 2

High School Musical: The Musical: The Series

Uscita: 14 Maggio 2021

La seconda stagione della fortunata e divertente serie. I Wildcats della East High, quest’anno, devono mettere in scena La Bella e la Bestia come musical primaverile e affrontano la North High per vincere la competizione teatrale. Nuovi brani originali per una stagione piena di colpi di scena.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Commedia, Musical

Commedia, Musical Numero stagioni: 2

American Housewife

Uscita: 14 Maggio 2021

Le prime tre stagioni della divertente sitcom targata ABC. Katie Otto è una donna sicura di sé con una famiglia imperfetta. Deve confrontarsi con un mondo all’apparenza perfetto, ma ha sempre con sé il marito che la sostiene sempre e cerca che i figli non si omologhino agli altri.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 5

Run the World

Uscita: 16 Maggio 2021

La serie racconta le storie di un gruppo di donne afroamericane trentenni – intelligenti, divertenti e energiche, migliori amiche, leali e piene di vita. Mentre si impegnano quotidianamente per affermarsi nel mondo, ognuna di loro naviga tra gli alti e bassi della vita, della carriera e dei sentimenti, che le inducono a rivalutare le scelte fatte.

In onda su: StarzPlay

StarzPlay Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 1

Che fine ha fatto Sara?

Uscita: 19 Maggio 2021

La serie tv messicana creata da José Ignacio Valenzuela ritorna con la seconda stagione nella quale verranno svelati alcuni misteri rimasti irrisolti. Ritroveremo Alex (Manolo Cardona) impegnato nella ricerca della verità riguardante la morte della sorella, mentre gli indizi portano tutti ad un solo nome: Rodolfo Lazcano (Alejandro Nones). Tuttavia la realtà dei fatti la scopriremo soltanto nel corso di questa nuova stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 2

Special

Uscita: 20 Maggio 2021

Sitcom semi-autobiografica di Ryan O’Connell, nella quale il protagonista è affetto da una paresi cerebrale che lo mette davanti a molti ostacoli da superare. Dopo un periodo difficile, la sua vita imbocca una svolta grazie all’incontro con l’insegnante di ballo Tanner, insieme al quale si costruirà un legame importante.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia, Sitcom

Commedia, Sitcom Numero stagioni: 2

Lie to Me

Uscita: 21 Maggio 2021

Le tre stagioni del crime drama con protagonista Tim Roth. Il Dr. Cal Lightman è il più grande esperto mondiale di inganni, è capace di capire chi sta mentendo e perché solo con le espressioni facciali. Questa sua abilità, per quanto sia utile al lavoro, è una maledizione nella vita quotidiana.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Crime Drama

Crime Drama Numero stagioni: 3

The Last Man on Earth

Uscita: 21 Maggio 2021

Tutte e quattro le stagioni della sitcom di e con Will Forte. Dopo un evento catastrofico, la popolazione mondiale è decimata. L’ex impiegato Phil Miller assapora la gioia di poter fare quello che si vuole senza qualcuno che lo impedisce, ma decide di viaggiare per tutti gli Stati Uniti alla ricerca dei sopravvissuti.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Sitcom

Sitcom Numero stagioni: 4

Marvel’s M.O.D.O.K.

Uscita: 21 Maggio 2021

Nuova serie animata per adulti incentrata sul cattivissimo ma ridimensionato Organismo Mentale Designato Solo per Uccidere.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Commedia, Animazione

Commedia, Animazione Numero stagioni: 1

Jurassic World: Nuove Avventure

Uscita: 21 Maggio 2021

Prosegue la serie animata dedicata al fantastico mondo di Jurassic World, tra dinosauri, amicizie e nuove sfide. I protagonisti saranno sei ragazzi di un campo avventura a Isla Nubar, e dovranno fare appello a tutto il loro coraggio per uscire indenni da un’avventura che si preannuncia ricca di pericoli.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 3

Master of None

Uscita: 23 Maggio 2021

L’attore Dev, l’amica d’infanzia Denise e il loro eclettico gruppo si destreggiano tra amore, carriera, questioni sociali e molto altro in questa acclamata serie. Premi Emmy ad Aziz Ansari, Lena Waithe e al coideatore Alan Yang per la sceneggiatura di questo vivace dramedy.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Dramedy

Dramedy Numero stagioni: 3

Hamburg Distretto 21

Uscita: 24 Maggio 2021

Una serie che racconta le vicende del Distretto 21 di Amburgo, racchiuso tra il fiume e i canali della città. La squadra, guidata da un ottimo investigatore e uomo d’azione caratterizzato da una grande umanità, lavora alla risoluzione di casi di emergenza a stretto contatto con un team di medici.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 13

Luck

Uscita: 25 Maggio 2021

La vicenda principale ruota attorno alle corse dei cavalli e all’impressionante giro d’affari che le accompagna. Infatti i protagonisti della storia frequentano la stessa pista e, nel corso degli episodi, l’odore dei soldi si farà sempre più forte, portando alla luce patti e conflitti. Nel cast sono presenti Michael Mann, Dustin Hoffman, Nick Nolte, Dennis Farina, Richard Kind, John Ortiz e Kevin Dunn.

In onda su: Sky

Sky Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

Ragnarok

Uscita: 27 Maggio 2021

In una cittadina norvegese inquinata e alle prese con lo scioglimento dei ghiacci, la fine del mondo sembra davvero vicina. Ci vorrà una leggenda per sconfiggere il male. Con David Stakston, Theresa Frostad Eggesbø, Herman Tømmeraas di “Skam” e Jonas Strand Gravli di “22 luglio“.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Fantasy

Drammatico, Fantasy Numero stagioni: 2

Rebel

Uscita: 28 Maggio 2021

Ispirata alla vita di Erin Brockovich oggi, Annie “Rebel” Bello è difensore dei colletti blu senza una laurea in legge.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 1

My Name is Earl

Uscita: 28 Maggio 2021

Le quattro stagioni intere della sitcom vincitrice di 5 Emmy Awards. Earl è un nullafacente che conduce una vita sregolata finché non scopre l’esistenza del karma. Cercherà allora di rimediare agli errori del suo passato, ma cercando di mantenere il suo strampalato stile di vita.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 4

Panic

Uscita: 28 Maggio 2021

Un thriller, action del genere young adult con venature distopiche, Panic è una serie in 10 episodi basata sull’omonimo romanzo di Lauren Oliver, che qui veste anche i panni di creatrice, scrittrice e produttrice esecutiva, è ambientata in una cittadina del Texas e racconta le vicende di un gruppo di neodiplomati che si trovano a fare i conti con una sfida che si tiene ogni anno e che i ragazzi vedono come la loro unica opportunità di un futuro migliore. Ma quest’anno la sfida è ancora più difficile. Da quella dipende il loro domani.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Thriller, Azione, Young Adult

Thriller, Azione, Young Adult Numero stagioni: 1

The Blacklist

Uscita: 28 Maggio 2021

La seconda parte dell’ottava stagione della serie ideata da Jon Bokenkamp è in arrivo, seguita dai suoi personaggi principali: Raymond “Red” Reddington (interpretato da James Spader) ed Elizabeth “Lizzie” Keen (Megan Boone). I due ormai collaborano da tempo nonostante le divergenze iniziali, e cercheranno ancora una volta di mettere dietro alle sbarre i pericolosi ricercati che si nascondono nell’ombra.

In onda su: Sky (Fox Crime)

Sky (Fox Crime) Genere: Drammatico

Drammatico Numero stagioni: 8

The Kominsky Method

Uscita: 28 Maggio 2021

La sitcom ideata da Chuck Lorre giunge al capolinea. Sandy Kominsky (Michael Douglas) sarà nuovamente a Los Angeles, una città tanto viva per i giovani, quanto apparentemente distante per chi vive la terza età. Questa volta al suo fianco non ci sarà l’amico Norman Newlander (Alan Arkin), ma il racconto sarà comunque più vivo che mai grazie all’arrivo di alcuni nuovi personaggi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Sitcom, Commedia

Sitcom, Commedia Numero stagioni: 3

Lucifer

Uscita: 28 Maggio 2021

Arriva la seconda parte della quinta stagione di Lucifer. La prima parte aveva lasciato tutti col fiato sospeso, e anche per questo il nuovo ciclo di episodi sarà fondamentale per il futuro della serie. Per quanto riguarda i protagonisti, ovviamente ritroveremo Tom Ellis nei panni di Lucifer e Lauren German come Chloe, in un racconto che si fa sempre più denso di eventi e colpi di scena.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Fantasy, Azione

Fantasy, Azione Numero stagioni: 5

Intergalactic

Uscita: 30 Maggio 2021

La figura centrale di questo sci-fi al femminile è Ash Harper (Savannah Steyn) , pilota di una flotta galattica che vede la sua carriera arrestarsi improvvisamente. La brillante Ash viene infatti accusata ingiustamente di alto tradimento e mandata in esilio al fianco di criminali di vario tipo. E proprio quest’ultimi saranno l’ancora di salvezza della nostra protagonista, prendendo il controllo della nave per poi raggiungere il mondo libero: Arcadia. La criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) guida il gruppo, ma per raggiungere la libertà dovrà appoggiarsi alle conoscenze di Ash, che avrà quindi l’opportunità di ripartire da zero.

In onda su: Sky

Sky Genere: Fantascienza

Fantascienza Numero stagioni: 1

