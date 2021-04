Mancano ormai poche settimane all’uscita su Disney+ di Star Wars: The Bad Batch, serie animata ambientata nell’universo creato da George Lucas e incentrata sulle avventure della Clone Force 99, un gruppo di cloni sperimentali d’elite introdotti nell’ultima stagione di The Clone Wars. La squadra è soprannominata “The Bad Batch” per via di alcune irregolarità genetiche che conferiscono a ciascun membro abilità differenti.

Ad alimentare l’attesa dei fan ci ha pensato Disney diffondendo in rete un nuovo poster che mostra anche la sinistra figura di Palpatine sullo sfondo. Quando l’Imperatore eseguì l’Ordine 66, la Bad Batch fu l’unica unità di cloni a non cadere sotto il suo controllo mentale. Anche questi ultimi dovranno scappare dagli attacchi dell’Impero, ma i loro piani inizieranno a diventare complicati quando dovranno portare con sè un ragazzino di nome Omega.

All’interno dello show farà la sua comparsa anche Fennec Shand, personaggio interpretato da Ming-Na Wen in The Mandalorian. I produttori esecutivi dello show sono Dave Filoni, Athena Portillo e Jennifer Corbett.

Il nuovo poster di Star Wars: The Bad Batch

La season premiere di The Bad Batch debutterà il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day, e durerà ben 70 minuti. I restanti episodi arriveranno poi a cadenza settimanale ogni venerdì.

Disney+ è ormai diventata la piattaforma ideale per l’espansione narrativa di Star Wars. Sono già stati annunciati altri interessantissimi progetti, tra cui l’attesa serie su Obi-Wan Kenobi, che vedrà il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader, e lo show su Ahsoka Tano, con Rosario Dawson a interpretarla nuovamente dopo il debutto in live action in The Mandalorian.

