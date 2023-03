La quarta stagione di Stranger Things ha introdotto uno dei personaggi più amati dell’intera serie Netflix. Stiamo parlando di Eddie Munson, l’outsider per eccellenza interpretato da Joseph Quinn e resosi protagonista di una memorabile scena in cui ha suonato Masters of Puppets, iconica canzone dei Metallica. In molti hanno sperato in un suo ritorno in Strangers Things 5, ma l’attore ha fornito aggiornamenti non proprio positivi al riguardo.

STRANGER THINGS. Joseph Quinn as Eddie Munson in STRANGER THINGS. Cr. Courtesy of Netflix .. 2022

Stranger Things 5, Eddie Munson non tornerà

Gireranno molto presto la nuova stagione e mi piacerebbe farne parte ma, voglio dire…..sono morto! Non penso proprio possa accadere se volete la mia risposta più onesta al riguardo.

Queste le sue dichiarazioni effettuate durante il London Comic-Con e chiaramente in linea con il destino del suo personaggio nella precedente stagione. In Stranger Things 4, infatti, Eddie Munson si sacrifica per permettere ai suoi amici di scappare da Vecna, diventando il vero eroe di Hawkins. E anche i fratelli Duffer, creatori dello show, hanno più volte fatto capire di come non renderanno vana la morte di Eddie Munson facendolo tornare in vita nonostante Stranger Things abbia spesso abituato i suoi fan a grandi sorprese.

Al momento non ci sono ancora notizie ufficiali sulla quinta stagione di Stranger Things se non che sarà l’ultima e non arriverà prima del 2024. Diverse stelle del cast, Millie Bobby Brown in primis, sono pronte a lasciarsi alle spalle la serie e a guardare oltre. Nonostante la conclusione con la quinta stagione, l’universo di Stranger Things si espanderà con una play teatrale, prodotta dalla prolifica produttrice teatrale britannica Sonia Friedman, e con uno spinoff di cui non si conoscono ancora i dettagli (ma Finn Wolfhard sembrerebbe averne già indovinato la trama).