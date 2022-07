Il momento è finalmente giunto. Oggi è arrivata su Netflix la seconda e ultima parte della quarta stagione di Stranger Things: un momento talmente atteso che ha fatto crashare il server della piattaforma. Nel frattempo David Harbour, grande protagonista della serie, ha svelato che Winona Ryder ha più corretto i fratelli Duffer sul set per una motivazione ben precisa.

Winona Ryder ha più volte corretto i fratelli Duffer sul set

L’interprete dello sceriffo Hopper ha spiegato che l’attrice ci teneva moltissimo al fatto che lo show fosse coerente con gli anni ’80 e non ci fossero sbagli di alcun tipo. “Una volta è andata da loro e gli ha detto che stavano sbagliando alcune cose perchè volevano mettere una canzone uscita nel 1985, ma lo show è ambientato nel 1983, e robe di questo tipo” ha dichiarato Harbour ai microfoni di Harper’s Bazar.

A quanto pare i fratelli Duffer hanno dovuto adeguarsi alle richieste dell’attrice, cambiando in corso d’opera la sceneggiatura. David ha elogiato la tenacia e la passione della collega nei confronti di questo show. Il personaggio di Joyce Byers è stato uno dei preferiti dei fan sin dalla prima stagione.

Stranger Things, ormai diventata la gallina dalle uova d’oro per Netflix, si concluderà con la quinta stagione, ma ciò non significa che l’universo del Sottosopra terminerà del tutto. Con molta probabilità ci saranno degli spin-off, ma i fratelli Duffer hanno ammesso di non avere ancora idee precise in merito.

E sempre per restare in tema canzoni anni ’80, il brano Running up that hill (A Deal With God), tornato alla ribalta proprio con la quarta stagione di Stranger Things, ha fruttato alla cantautrice Kate Bush oltre 250mila sterline a settimana grazie ai diritti di pubblicazione e licenza della canzone da lei detenuti. Potete recuperare le quattro stagioni della serie, nella loro interezza, adesso su Netflix.