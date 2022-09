Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Settembre 2022: nei prossimi giorni arriveranno nei negozi e negli store Italiani le uscite di Settembre delle nostre action figure preferite. Come sempre i prodotti descritti qui sotto saranno distribuiti negli store online e nei negozi dal distributore ufficiale Italiano Cosmic Group.

I protagonisti delle uscite di Settembre 2022 sono tutti personaggi tratti dagli anime e film più famosi come Demon Slayer, Dragon Ball Super – Super Hero, Saint Seiya e molti altri… scopriamoli insieme qui sotto!

Tamashii Nations – Bandai: le uscite di Settembre 2022

Prodotti in uscita:

Vegeta (Dragon Ball Super Hero) – S.H. Figuarts

Arriva la terza uscita dedicate ai personaggi tratti dal nuovo lungometraggio animato “DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO” in uscita nel 2022. Come da tradizione anche questo Vegeta è dotato di numerosi punti di snodo e parti intercambiabili. Le prime quattro uscite previste sono: Piccolo, Son Goku, Vegeta e Ultimate Gohan.

» Vegeta sarà presto disponibile online



Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha (Naruto Shippuden) – S.H. Figuarts

Dopo diversi anni di assenza, tornano nella linea S.H. Figuarts gli amatissimi protagonisti della serie manga/anime Naruto SHippuden!! Come sempre ogni figure è altamente articolata e posizionabile. Nella confezione troverete per ogni soggetto numerose parti intercambiabili per volti e mani, nonchè accessori, armi ed effetti.

» Naruto Uzumaki sarà presto disponibile online



» Sasuke Uchiha sarà presto disponibile online



Thor e Mighty Thor (Thor: Love and Thunder) – S.H. Figuarts

Nuove uscite per la linea S.H. Figurats dedicata alle figure tratte dalle recenti pellicole della fase 4 della Marvel. Ecco qui la nuova versione, con nuovo look e nuova armatura, del classico Thor interpretato da Chris Hemsworth e per la prima volta Jane Foster nei panni de la possente Thor. Come sempre sono inclusi nel box diversi accessori, parti intercambiabili ed effetti speciali.

» Thor sarà presto disponibile online



» Mighty Thor sarà presto disponibile online



Sailor Moon (Sailor Moon Eternal) – S.H. Figuarts

Nuova S.H. Figuarts di Sailor Moon, direttamente da “Pretty Guardian Sailor Moon Eternal”! La figure ha magnifici dettagli ed è dotata di numersose articolazioni e di accessori: volti intercambiabili, mani opzionali, display stand e Eternal Tiare.

» Sailor Moon Eternal è disponibile per l’acquisto online



Son Goku Super Saiyan (Dragon Ball Z) – Figuarts Zero

Ecco finalmente la nuova Figuarts Zero tratta da Dragon Ball Z basato sulla mitica scena della battaglia contro Freezer, quando Goku scatena la sua ira, dopo la morte di Crilin. La base del diorama è ricca di effetti e particolarmente curata per rappresentare al meglio il pianeta Namek.

» Son Goku Super Saiyan è disponibile per l’acquisto online



Tengen Uzui (Demon Slayer) – Figuarts Zero

Il pilastro del suono, Tengen Uzui, introdotto nella seconda stagione dell’anime Demon Slayer, arriva per la prima volta nella linea Figuarts Zero, immortalato in una posa dinamica con magnifici effetti.

» Tengen Uzui è disponibile per l’acquisto online



Ultraman (Ultraman Tiga) – Figuarts Zero

Per la prima volta anche Ultraman, in occasione del venticinquesimo anniversario della serie Ultraman Tiga, arriva nella linea Figuarts Zero di Tamashii Nations, dedicata a statuette in Pvc di alta qualità con dettagli ed effetti di grande impatto…occasione imperdibile per tutti gli amanti dei classici della cultura pop made in Japan!!

» Ultraman sarà presto disponibile online



Garuda Aiacos O.C.E. (Saint Seiya) – Myth Cloth EX Metal

Il terzo e ultimo dei tre Giudici Infernali, Aiacos Garuda, torna nella serie Saint Cloth Myth EX in versione Original Color Edition, con nuova colorazione ispirata al manga! Il myth ha come sempre ottimi dettagli e ha a disposizione diversi accessori: volti e mani intercambiabili, parti per i capelli, lo schletro per il totem e altro ancora!

» Garuda Aiacos OCE EX Metal sarà presto disponibile online



Loid, Yor e Anya Forger (Spy x Family) – Figuarts Mini

Nuovissime uscite per la serie Figuarts Mini: da “SPY x FAMILY” ecco Loid, Yor e Anya Forger! Le mini figure hanno ottimi dettagli e dispongono di stand display e braccia intercambiabili.

» Loid Forger sarà presto disponibile online



» Yor Forger sarà presto disponibile online



» Anya Forger sarà presto disponibile online



Microphone (Sheryl Nome) e Microphone (Ranka Lee) (Macross F) – Proplica

Il microfono è uno degli oggetti iconici della serie Macross F, e certamente non poteva quindi mancare nella linea Proplica di Tamashii Nations, dedicata alle riproduzioni in scala 1/1. Le repliche in questione riprendono i microfoni usati da Ranka e Sheryl nella serie animata. Sono inclusi una base display ed un chip sonoro con numerose possibilità: dialoghi, musica e canzon.

» Microphone Sheryl Nome è disponibile per l’acquisto online



» Microphone Ranka Lee è disponibile per l’acquisto online



Broken Sword di Rengoku (Demon Slayer) – Proplica

Una nuova Proplica si aggiunge alla serie delle riproduzioni delle spade dedicate ai personaggi della saga di Demon Slayer. Questa katana è la versione “dannaggiata” di Kyojuro Rengoku. Come le altre katane della serie, la spada è dotata di chip sonoro con suoni e temi dalla serie animata. Include una base display.

» Broken Sword Rengoku sarà presto disponibile online



Hedorah 50th Anniversary Special Set (Godzilla series) – S.H. MonsterArts

Anche Hedorah, l’ennesimo mostro antagonista del caro Godzilla, entra nella linea delle S.H. MonsterArts. Questo box set è davvero una chicca per tutti fan duri e puri. Nella confezione sono presenti varie figure/forme della creatura: Hedorah in forma classica, Hedorah in versione volante (con display stand) e Hedorah in versione acquatica (con testa extra e display stand).

» Hedorah sarà presto disponibile online



Eva 00 Proto Type ( Neon Genesis Evangelion) – Metal Build

Arriva nella linea Metal Build anche l’attesissimo Eva 00 Proto Type con le tradizionali caratteristiche e accessori tipici di questa linea Tamashii. La figure, realizzata in metallo e pvc/abs, è super articolata e accessoriata. Incluso nel box troveremo il classico stage display per Eva, numerose armi, accessori e parti intercambiabili.

» Eva 00 proto type sarà presto disponibile online



XXXG-01S Shenlong Gundam, GF13-001 NHII Master Gundam, MSN-04 Sazabi – Gundam Universe

Arriva la settima Wave dedicata all’universo dei Gundam e in questa sesta uscita i protagonisti saranno tre: XXXG-01S Shenlong Gundam, GF13-001 NHII Master Gundam, MSN-04 Sazabi. Ogni Gundam è realizzato in plastica e conterrà vari accessori intercambiabili.

» XXXG-01S Shenlong Gundam sarà presto disponibile online



» GF13-001 NHII Master Gundam sarà presto disponibile online



» MSN-04 Sazabi sarà presto disponibile online



RS MS-07B-3 GOUF CUSTOM ver. A.N.I.M.E. (Gundam) – The Robot Spirits

Nuova uscita dedicata al mondo di Gundam per la linea The Robot Spirits.Le action figure incluse in questa linea sono tutte di altissima qualità: articolazioni, accessori, armi, effetti…una gioia per ogni collezionista!

» RS MS-07B-3 GOUF CUSTOM ver. A.N.I.M.E. sarà presto disponibile online

La nostra scelta

Dopo ben 3 anni di attesa dall’uscita dell’Eva 02, finalmente arriva nelle nostre mani l’Eva 00. Il mecha arriverà con il medesimo design innovativo delle due precedenti edizioni, sarà completamente accessoriato, oltre a richiamare nel design entrambe le incarnazioni del modello 00, sia quella gialla sia quella blu. Trattandosi della linea Metal Build, il modello sarà contraddistinto da parti in plastica che in metallo. Assolutamente da non perdere se avete nelle vostre vetrine l’Eva 01 e l’Eva 02.