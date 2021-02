WandaVision ha in serbo altre sorprese scioccanti

Non c’è dubbio che WandaVision sia una delle serie che in questo periodo stanno maggiormente coinvolgendo gli utenti di Disney+ grazie alla sua formula particolare e il suo legame con il Marvel Cinematic Universe. Il crescente engagement che sta creando è anche dovuto ai vari riferimenti e citazioni presenti nelle puntate, come anche alle rivelazioni che man mano fanno luce sulla vicenda.

Proprio a questo riguardo recentemente Elizabeth Olsen, interprete di Wanda Maximoff / Scarlet Witch, ha fatto intendere che dovremmo prepararci a un grosso colpo di scena più avanti nella stagione.

Per evitare spoiler vi consigliamo di proseguire nella lettura solo se avete seguito la serie The Mandolorian fino alla fine della seconda stagione.

Durante un’intervista è stato chiesto esplicitamente all’attrice se in WandaVision possiamo aspettarci un colpo di scena che fosse paragonabile all’apparizione di Luke Skywalker nel finale della seconda stagione di The Mandalorian. La Olsen, che chiaramente non poteva rivelare nulla di specifico, si è limitata a rispondere con un “Sì”, commentando di essere molto emozionata a riguardo. In seguito ha precisato che non si tratta di una cosa singola, ma che ci sono ancora molte sorprese in serbo nei prossimi cinque episodi, incoraggiando i fan a mettersi comodi e continuare a seguire la serie.

Già in passato Paul Bettany, l’interprete di Visione, aveva parlato di un “attore segreto” che sarebbe comparso con il quale ha sempre voluto lavorare e con il quale afferma di aver girato delle ottime scene. Che si tratti di lui o lei?

Tutto l’universo Marvel con film, serie animate e serie TV è disponibile su Disney+ dove trovate anche numerosi documentari e dietro le quinte delle vostre serie preferite! Potete abbonarvi a questo link.

Creato da Jac Schaeffer e diretto da Matt Shakman, i primi quattro episodi di WandaVision sono disponibili in esclusiva su Disney+. Ulteriori episodi verranno aggiunti con cadenza settimanale ogni venerdì.