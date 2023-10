-29% su Apex 9 Mini: la tastiera meccanica gaming ultracompatta di Steelseries

Se siete alla ricerca di una buona tastiera da gaming, che magari sia non solo bella e funzionale, ma anche comoda e molto compatta, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa proposta Amazon, relativa ad un prodotto che non faticheremmo a vedere in una lista dedicata a quelle che sono le migliori tastiere gaming del mercato!

Di che stiamo parlando? Della splendida SteelSeries Apex 9 Mini! Una tastiera da gaming molto compatta, ma decisamente funzionale, creata da StelSeries per offrire il meglio anche a chi, magari, ha poco spazio sulla scrivania, e generalmente venduta al prezzo di 139,99€. Un prezzo che, di per sé, non giudicheremmo esagerato per una buona tastiera, ma che oggi è persino ribassato del 29%, passando così a 99,99€!

Apex 9 Mini, chi dovrebbe acquistarla?

La SteelSeries Apex 9 Mini è una tastiera da gaming consigliata, anzitutto, a quanti desiderano acquistare un prodotto che sia sì rifinito ed affidabile, ma che sia anche caratterizzato da una certa compattezza, visto che spesso le tastiere da gaming comportano anche un certo ingombro. Un fattore a dir poco determinante qualora non disponiate di molto spazio sulla scrivania, e che vi permetterà di avere così più spazio a disposizione per il mouse, specie in quei titoli dove movimento e puntamento sono a dir poco essenziali, e richiedono un buono spazio per il mouse.

La cosa interessante è che, salvo le misure, circa il 60% più contenute rispetto alla media, questa tastiera è un prodotto da gaming in tutto e per tutto, ed in tal senso farà facilmente la gioia di quei gamer che cercano accessori da gaming di una certa qualità, e con un certo livello di personalizzazione, specie per quanto riguarda i tasti che anche con questa Apex 9 Mini sono completamente sostituibili!

Disponibile da poco più di un anno, la Apex Mini 9 è venduta, in origine, al prezzo di 139,99€, anche se si tratta di un prezzo a cui la tastiera non sempre è disponibile, essendo frequentemente toccata da sconti dalla portata interessante, che ne abbassano il prezzo di 20 o 30 euro. Quello qui proposto, tuttavia, è uno dei prezzi migliori di sempre per questo prodotto, che ha toccato vette più basse solo in concomitanza del mese di agosto 2023 quando, per qualche giorno, arrivò a 94,99€. Al di la di questa piccola finestra, lo sconto qui proposto è comunque ottimo, specie se si considera che questo prodotto non è stato in sconto durante le recenti offerte Prime proposte da Amazon.

Comoda, compatta, funzionale, e dotata persino di un sistema di illuminazione RGB, la Apex 9 Mini è una tastiera da gaming fatta e finita che, venduta a meno di 100 euro, rappresenta certamente un ottimo affare. Per questo vi suggeriamo caldamente l'acquisto, possibile grazie alla , da visitare quanto meno prima che la promozione termini o che si esauriscano le scorte.

